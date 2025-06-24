鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-24 09:42

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美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 24 日表示，未來三年內在英國投資 400 億英鎊（約合 540 億美元），包括開設 4 個新倉庫，英國政府稱讚此舉是對其經濟政策的信任投票。

英國經濟獲信任票 亞馬遜3年將投資400億英鎊。(圖:shutterstock)

英國商業貿易部指出，亞馬遜該計畫將在全國創造數千個新工作崗位，其中包括先前宣布的赫爾倉庫的 2,000 個工作崗位，以及北安普敦的 2,000 個工作崗位。

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英國是亞馬遜僅次於美國和德國的第三大市場。該公司目前在英國擁有 7.5 萬名員工，是英國十大私部門雇主之一。

亞馬遜計劃包括在英格蘭中部的東米德蘭茲（East Midlands）建立兩個新的最先進的履行中心，預計將於 2027 年開業，以及之前宣布的在英格蘭北部的赫爾（Hull）和英格蘭中部的北安普頓建立的新中心，將分別於今年和明年開業。

赫爾和北安普頓的設施將分別創造 2000 個工作機會。

同時，亞馬遜也計劃在英國各地新建送貨站，升級和擴建現有的 100 多座營運大樓，投資加強其交通基礎設施，在倫敦公司總部新建兩座大樓，並重新開發位於英格蘭南部伯克郡的布雷電影製片廠。