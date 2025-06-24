〈陸股盤後〉 以色列同意以伊停火 三大指數走高 滬指收復3,400點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-24 16:30

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中國股市三大指數周二（24 日）收盤同步走高，滬指收復 3,400 點，以色列總理辦公室周二發表聲明，確認已經同意美國提出的以伊停火提議，但以色列將強烈回應任何違反停火協議的行為。

以色列同意以伊停火，三大指數走高，滬指收復3,400點。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤漲 1.15% 報 3,420.57 點，深證成指大漲 1.68% 報 10,217.63 點，創業板指勁漲 2.3% 報 2,064.13 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.4484 兆元。

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汽車、保險、券商類股走高，家電、化工、半導體、房地產、有色族群上揚。

以色列總理辦公室周二發表聲明，確認已經同意美國提出的以伊停火提議，但以色列將強烈回應任何違反停火協議的行為。

以色列總理尼坦雅胡會見國防部長等內閣成員、以軍總參謀長和以色列情報與特勤局（摩薩德）局長，「告知以色列已實現『雄獅崛起』行動的所有目標，甚至是更多」。

以色列總理辦公室稱：「已經消除（伊朗在）核領域和彈道飛彈領域的雙重直接生存威脅，以軍已完全控制德黑蘭領空，重創伊朗軍事高層，摧毀數十個伊朗政府中心目標。」

以色列總理辦公室說：「以色列感謝美國總統川普和美國在國防方面提供的支持，以及其參與消除伊朗核威脅的努力。」

美國東部時間 24 日凌晨 1 時許，川普也在社交媒體發布消息，稱「停火現已生效，請勿違反。」