德國大擴軍因應俄威脅 擬重啟徵兵制為備案

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-23 20:48

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據《金融時報》(FT) 周一 (23 日) 報導，德國國防部長 Boris Pistorius 表示，德國將採取志願役與徵兵制雙軌制度，若志願役招募人數不足，將恢復徵兵制以因應俄烏戰爭後的安全挑戰。

德國計劃未來十年大幅擴軍，現役部隊將從18.3萬增至26萬人，預備役則從6萬增至20萬人。(圖:Reuters/TPG)

德國計劃未來十年將現役部隊擴增至 26 萬人，預備役從 6 萬增至 20 萬人，規模增加一倍以上，以達成北約軍事目標並建立歐洲最強常規軍隊。

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Boris Pistorius 表示，他將首先採用自願模式來吸引年輕人，支援德國聯邦國防軍擴大預備役的目標，但如果志願役招募人數不足，柏林不會迴避恢復全面徵兵制，並將在暑假後提交給議會的法案中納入這項條款。

如果志願役入伍人數不足，後備方案可以避免啟動全新的立法程序。「我們沒有時間進行冗長程序，」他說。

德總理誓言打造歐洲最強軍隊

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，他希望德國擁有「歐洲最強大的常規軍隊」，並誓言在歐洲大陸的防禦工作上發揮更大作用。

梅爾茨在二月贏得國會選舉後，廢除了德國嚴格的政府債務規定，允許無限制舉債用於國防開支。他的目標是徹底改革德國長期被忽視的軍隊訓練，以應對對俄羅斯侵略的擔憂。

資金不再是問題，軍事規劃人員面臨的最大問題是人員短缺。高級國防官員表示，未來 10 年，德國武裝部隊必須擴充至約 8 萬名職業軍人，才能履行德國對北約的承諾。該國還需要增加在危機時刻可以召集的現役預備役人員數量，到本世紀末，這一數字將從目前的約 6 萬人增加到 20 萬人。

在 2011 年之前，德國的年輕人必須服兵役或選擇其他民事服務。由於個資保護規定，德國已經與許多可以作為預備役軍人的前役男失去了聯繫，Pistorius 形容，這種情況是無疑是一樁「醜聞」。

他說，德國正在努力重建其預備役部隊，第一步是要求年滿 18 歲的年輕人完成一項調查，了解他們是否願意參加自願軍事訓練，然後透過加入預備役部隊來履行承諾。預計該計劃最初每年將接受 5000 人。

黨內呼籲應立即恢復徵兵 唯訓練量能不足

梅爾茨領導的基督教民主黨高層人士對該計劃提出了批評。他們認為，德國需要立即實施強制徵兵，以應對歐洲面臨的安全挑戰。

但 Pistorius 表示，軍方目前還沒有足夠的軍營和人力來每年訓練數十萬名年輕役男。

相反，他堅持遵循受瑞典類似制度啟發的自願模式。他表示，德國將同步建造其訓練設施，並在有剩餘資源的情況下恢復徵兵制。