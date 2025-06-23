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美股代幣化 當心你的股票變成「泡沫製造機」

鉅亨網新聞中心


隨著數位金融的浪潮席捲全球，鏈上資產的出現以及跨鏈技術的發展，正以前所未有的速度重塑著傳統金融的邊界。

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美股代幣化 當心你的股票變成「泡沫製造機」。(圖:shutterstock)

現今透過代幣化（tokenization），現實世界的股權資產得以在區塊鏈上獲得「數位分身」。例如，100 萬美元的合規穩定幣 USDC，可被用於購買「代幣化特斯拉股票」（tokenized TSLA），這些數位資產 1:1 代表著真實的特斯拉股票，並由受監管的證券託管商透過合規鏈發行。這使得實體股權資產變成了「現實股權的鏈上鏡像」，開啟了其在數位世界中的無限可能性。


更為關鍵的是，這些代幣化的資產能透過「跨鏈橋」技術，從受監管的區塊鏈（如 Base、Ethereum 主網）無縫轉移至高自由度、非監管的 DeFi 鏈（例如 Arbitrum 或 Blast）。在這一過程中，原始代幣被鎖定在橋的智能合約中，並在目標鏈上釋放一個對應的「映射資產」（wrapped token，例如 wTSLA）。此時，這些擁有真實股權支持的鏈上金融資產，搖身一變成為 DeFi 協議中可接受的高等級抵押品。

透過將 wTSLA 抵押給 DeFi 借貸協議（如 Morpho、Silo 等），用戶能夠借出大量的穩定幣（如 USDT 或 DAI），這些資金在 DeFi 系統中可自由調動與兌換。進一步地，這些借出的資金可透過中心化出金路徑提現至銀行帳戶，轉換為現實世界的法幣。這意味著，原本靜態的股權資產，透過高頻、低摩擦的代幣化、借貸、套現循環，能夠不斷釋放出鏈下現金流動性，實現資產外流與信用層的放大。

高階版「FTT 爆雷劇本」的警示

然而，這種模式在帶來流動性的同時，也潛藏著巨大的金融風險。該分析警示，這套機制有可能演變成「高階版本的 FTT 爆雷劇本」。其核心在於，操作者可選擇流動性差、易於操控的小型股票進行代幣化，並在鏈下人為拉高其價格，鑄造成鏈上映射資產後，再以其作為抵押品在 DeFi 鏈上借出大量穩定幣。

由於鏈上協議多數僅依賴預言機價格和表面波動率，只要鏈下市值和交易深度被短暫拉升，鏈上協議便可能將其視為「優質資產」，釋放出極高的可貸額度。此時，操作者可透過製造虛假流動性增長曲線，誘使市場與協議相信這是「下一代鏈上資產金融化的藍圖」，並在此基礎上完成多次套現。

一旦操作者停止支撐價格，鏈上資產將迅速崩盤，協議清算系統被迫接盤，而操作者則已成功將法幣抽離。這本質上是將傳統金融中的抵押價值操控、債務套現、流動性轉移與定向崩盤等行為，披上現實證券外殼與監管穩定幣的「合法性」外衣，複製到了鏈上。

監管逃逸的「自由化中樞」

在監管層面，跨鏈橋被定義為一種技術層面的「監管逃逸路由」。當用戶在合規鏈上持有受監管資產時，這些資產受到明確的身份綁定與合規義務約束。然而，一旦資產透過跨鏈橋轉移到目標鏈，原始資產會被凍結，而在目標鏈上產生一個不受直接監管的映射資產。

這使得用戶得以進入一個「身份脫鉤的自由系統」。分析指出，監管框架基於「屬地」與「屬人」原則，難以管轄在非監管 DeFi 協議中操作的匿名錢包地址，也無法阻止去中心化跨鏈協議的運作。透過隱私增強技術，鏈上行為甚至能達到高度不可追蹤。

因此，跨鏈橋在鏈上金融系統中扮演著「資產自由化中樞」的角色，它使得合規資產能夠轉換為非合規形態，進入無限制的鏈上流動性循環。這不僅是單純的數據傳輸，更是「合規束縛的剝離過程」，導致即便如 USDC 這類 100% 準備金的監管資產，其映射資產在跨鏈後仍能參與一系列非合規的槓桿、放貸、質押等活動。

監管目前僅能凍結入口或原始資產，卻難以回收橋那邊的映射幣，這形成了現實金融、鏈上信用與鏈下可兌現之間的套利路徑，而監管方目前尚無足夠的技術主權或司法強制力形成監管閉環。

美元主導鏈上世界的策略

面對這一趨勢，美國政府的意圖引人深思。分析推測，美國政府深知在全球數位金融不可逆轉的趨勢下，若不將美元「投放到鏈上」，未來鏈上資產的儲備錨定可能轉向比特幣以太坊甚至人民幣數位資產。這從 USDT 在全球的離岸主導地位便可見一斑。

因此，透過《2025 穩定幣法案》等立法，將 Circle、Coinbase 等企業合法化，並非監管退讓，而是「收編」——旨在透過合規穩定幣製造「美聯儲鈔票的鏈上版本」，以確保全球用戶在不知不覺中選擇美元作為鏈上儲備資產，從而維護美國在未來全球金融中的話語權。

其次，美國資本市場以其龐大的股權、債券基礎資產池為傲。美國允許代幣化特斯拉股票（tokenized TSLA）和代幣化美國國債（tokenized T-bill）等現實金融資產合法映射到區塊鏈上，本質是為了讓全球資金「只能圍繞美國資產鑄幣、借貸、清算」，以維持對金融數據與風險定價系統的主導權。儘管監管層深知鏈上存在 DeFi 槓桿套娃與跨鏈監管空洞，但他們允許這一切存在，是因為美元依然是所有跨鏈橋的入金口、所有清算對的終點，以及所有估值錨定的中心。

簡而言之，美國政府此舉並非因為相信鏈上是安全的，也非純粹為了 DeFi 的自由繁榮，而是為了確保美元主導鏈上世界的唯一現實選擇：只有將美元與美股資產引入鏈上，並將 Circle、Coinbase 等企業打造成「DeFi 世界的花旗銀行」，美國才能在未來金融秩序中佔據主導地位。

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代幣美股上鏈美股代幣化泡沫

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