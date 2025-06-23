鉅亨網新聞中心 2025-06-23 15:40

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隨著數位金融的浪潮席捲全球，鏈上資產的出現以及跨鏈技術的發展，正以前所未有的速度重塑著傳統金融的邊界。

美股代幣化 當心你的股票變成「泡沫製造機」。(圖:shutterstock)

現今透過代幣化（tokenization），現實世界的股權資產得以在區塊鏈上獲得「數位分身」。例如，100 萬美元的合規穩定幣 USDC，可被用於購買「代幣化特斯拉股票」（tokenized TSLA），這些數位資產 1:1 代表著真實的特斯拉股票，並由受監管的證券託管商透過合規鏈發行。這使得實體股權資產變成了「現實股權的鏈上鏡像」，開啟了其在數位世界中的無限可能性。

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更為關鍵的是，這些代幣化的資產能透過「跨鏈橋」技術，從受監管的區塊鏈（如 Base、Ethereum 主網）無縫轉移至高自由度、非監管的 DeFi 鏈（例如 Arbitrum 或 Blast）。在這一過程中，原始代幣被鎖定在橋的智能合約中，並在目標鏈上釋放一個對應的「映射資產」（wrapped token，例如 wTSLA）。此時，這些擁有真實股權支持的鏈上金融資產，搖身一變成為 DeFi 協議中可接受的高等級抵押品。

透過將 wTSLA 抵押給 DeFi 借貸協議（如 Morpho、Silo 等），用戶能夠借出大量的穩定幣（如 USDT 或 DAI），這些資金在 DeFi 系統中可自由調動與兌換。進一步地，這些借出的資金可透過中心化出金路徑提現至銀行帳戶，轉換為現實世界的法幣。這意味著，原本靜態的股權資產，透過高頻、低摩擦的代幣化、借貸、套現循環，能夠不斷釋放出鏈下現金流動性，實現資產外流與信用層的放大。

高階版「FTT 爆雷劇本」的警示

然而，這種模式在帶來流動性的同時，也潛藏著巨大的金融風險。該分析警示，這套機制有可能演變成「高階版本的 FTT 爆雷劇本」。其核心在於，操作者可選擇流動性差、易於操控的小型股票進行代幣化，並在鏈下人為拉高其價格，鑄造成鏈上映射資產後，再以其作為抵押品在 DeFi 鏈上借出大量穩定幣。

由於鏈上協議多數僅依賴預言機價格和表面波動率，只要鏈下市值和交易深度被短暫拉升，鏈上協議便可能將其視為「優質資產」，釋放出極高的可貸額度。此時，操作者可透過製造虛假流動性增長曲線，誘使市場與協議相信這是「下一代鏈上資產金融化的藍圖」，並在此基礎上完成多次套現。

一旦操作者停止支撐價格，鏈上資產將迅速崩盤，協議清算系統被迫接盤，而操作者則已成功將法幣抽離。這本質上是將傳統金融中的抵押價值操控、債務套現、流動性轉移與定向崩盤等行為，披上現實證券外殼與監管穩定幣的「合法性」外衣，複製到了鏈上。

監管逃逸的「自由化中樞」

在監管層面，跨鏈橋被定義為一種技術層面的「監管逃逸路由」。當用戶在合規鏈上持有受監管資產時，這些資產受到明確的身份綁定與合規義務約束。然而，一旦資產透過跨鏈橋轉移到目標鏈，原始資產會被凍結，而在目標鏈上產生一個不受直接監管的映射資產。

這使得用戶得以進入一個「身份脫鉤的自由系統」。分析指出，監管框架基於「屬地」與「屬人」原則，難以管轄在非監管 DeFi 協議中操作的匿名錢包地址，也無法阻止去中心化跨鏈協議的運作。透過隱私增強技術，鏈上行為甚至能達到高度不可追蹤。

因此，跨鏈橋在鏈上金融系統中扮演著「資產自由化中樞」的角色，它使得合規資產能夠轉換為非合規形態，進入無限制的鏈上流動性循環。這不僅是單純的數據傳輸，更是「合規束縛的剝離過程」，導致即便如 USDC 這類 100% 準備金的監管資產，其映射資產在跨鏈後仍能參與一系列非合規的槓桿、放貸、質押等活動。

監管目前僅能凍結入口或原始資產，卻難以回收橋那邊的映射幣，這形成了現實金融、鏈上信用與鏈下可兌現之間的套利路徑，而監管方目前尚無足夠的技術主權或司法強制力形成監管閉環。

美元主導鏈上世界的策略

面對這一趨勢，美國政府的意圖引人深思。分析推測，美國政府深知在全球數位金融不可逆轉的趨勢下，若不將美元「投放到鏈上」，未來鏈上資產的儲備錨定可能轉向比特幣、以太坊甚至人民幣數位資產。這從 USDT 在全球的離岸主導地位便可見一斑。

因此，透過《2025 穩定幣法案》等立法，將 Circle、Coinbase 等企業合法化，並非監管退讓，而是「收編」——旨在透過合規穩定幣製造「美聯儲鈔票的鏈上版本」，以確保全球用戶在不知不覺中選擇美元作為鏈上儲備資產，從而維護美國在未來全球金融中的話語權。

其次，美國資本市場以其龐大的股權、債券基礎資產池為傲。美國允許代幣化特斯拉股票（tokenized TSLA）和代幣化美國國債（tokenized T-bill）等現實金融資產合法映射到區塊鏈上，本質是為了讓全球資金「只能圍繞美國資產鑄幣、借貸、清算」，以維持對金融數據與風險定價系統的主導權。儘管監管層深知鏈上存在 DeFi 槓桿套娃與跨鏈監管空洞，但他們允許這一切存在，是因為美元依然是所有跨鏈橋的入金口、所有清算對的終點，以及所有估值錨定的中心。