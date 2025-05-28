引爆金融革命！滙豐區塊鏈代幣化存款在港正式登場 螞蟻國際為首個合作客戶

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-28 11:50

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滙豐的代幣化存款服務允許企業將港幣及美元存款轉換為區塊鏈上的數位代幣，支援全天候即時轉帳。根據滙豐全球支付業務主管 Lewis Sun 介紹，與傳統跨境支付相比，該服務可大幅降低交易成本並縮短結算時間。「透過區塊鏈技術，企業能夠以完全合規的方式優化現金管理，提升資金流動性。」

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Sun 還強調，這項服務由持牌金融機構支持，確保符合監管要求。

此次合作的首家客戶是阿里巴巴集團旗下螞蟻國際。螞蟻國際平台技術總經理 Kelvin Li 說：「代幣化技術架起了區塊鏈與銀行業務的橋樑，我們期待透過公私合作推動全球資金管理效率革新。」

值得注意的是，此次服務落地是雙方基於螞蟻鏈「Whale」平台試點測試的成果，滙豐將試點經驗整合至正式服務中。

香港金融管理局對滙豐的代幣化計畫也提供了重要支持。作為該局分散式帳本技術監管孵化器的首個活躍項目，該服務已納入香港推動代幣化市場發展的戰略框架。

滙豐表示，首階段服務將聚焦於企業錢包間的即時轉帳功能，未來計畫擴展至更多跨國場景及數位資產交易領域。該行同時透露，正建構新型數位基礎設施，以支援更廣泛的代幣化應用，包括供應鏈金融和證券結算等。

作為國際金融中心，香港近年積極推動數位貨幣與區塊鏈技術應用。根據香港金管局數據，香港金融機構已啟動逾 20 個代幣化用例試驗。