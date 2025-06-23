〈陸股盤後〉市場不甩美國捲入以伊衝突利空 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-23 16:30

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中國股市三大指數周一（23 日）收盤同步走高，美國捲入以伊衝突給國際市場帶來新一輪不確定性，可能導致中東爆發更大規模衝突，但投資人並未在意這個利空。

市場不甩美國捲入以伊衝突利空，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周一收盤漲 0.65% 報 3,381.58 點，深證成指漲 0.43% 報 10,048.39 點，創業板指漲 0.39% 報 2,017.63 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.1471 兆元。

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石油類股強勢，物流、化工、半導體、有色、煤炭、醫藥、券商族群上揚。

美國總統川普上周六宣布美軍已經襲擊伊朗三個主要核濃縮設施，並稱襲擊取得成功，這些設施已經「完全被摧毀」。他還威脅，如果伊朗不迅速尋求和平談判，他將對伊朗發動更多襲擊。

眼下，全球市場關注的焦點已經轉向伊朗下一步行動，包括軍事和外交。伊朗外交部長周日表示，保留「所有（報復）選項」。

若伊朗下令封鎖荷莫茲海峽，油價無疑將受到重大影響。全球約五分之一的石油和天然氣運輸途徑這片海域。華爾街分析師警告，若荷莫茲海峽被封鎖，油價可能最高會飆漲到 120～130 美元的價位。

伊朗議會支持關閉荷莫茲海峽，但最終決定權在伊朗最高國家安全委員會手中。專家仍然對伊朗是否會將威脅付諸實施持懷疑態度。

中國外交部發言人周日表示，中方強烈譴責美方襲擊伊朗，攻擊國際原子能機構監管下的核設施。美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。