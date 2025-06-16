2025-06-16 12:20

‌



香港財政司長陳茂波周日 (15 日) 在個人部落格發表名為《提速前進 揚帆穩航》的文章，當中明確釋放穩定幣監管與發展信號。他強調，隨著《穩定幣條例》8 月 1 日生效，香港金管局將盡快處理牌照申請，助力合資格機構開業，同時香港即將發布第二份數位資產政策宣言，進一步推動穩定幣與實體經濟結合。

香港穩定幣條例8月上路！陳茂波：香港穩慎推進穩定幣發展 吸引全球機構布局

香港《穩定幣條例》已在今年 5 月 30 日正式刊憲，為法幣穩定幣發行人設立發牌制度，成為全球少數系統性規管穩定幣的地區。

‌



陳茂波在文中指出，市場對香港穩定幣立法關注度極高，不少機構已積極備案，如螞蟻數科已啟動申請並與監管多輪溝通，京東幣鏈科技亦入選首批「穩定幣沙盒」，正推動全球合規展業，部分銀行亦躍躍欲試。

對於穩定幣的監管原則，陳茂波強調「風險可控」與「服務實體」並重。他透露，除風險管理、反洗錢等要求外，申請機構須提交具體商業理據，說明應用場景如何解決經濟活動痛點，確保創新紮根實體。

陳茂波特別指出，穩定幣作為锚定法定貨幣的數位資產，憑藉區塊鏈技術的高效性與法幣穩定性，有望降低支付成本、提升效率，並通過可編程特性開拓金融自動化創新。

陳茂波還說，「全球穩定幣總市值約 2400 億美元，去年交易量逾 20 兆美元，需求將隨數位資產發展持續增長」，並指香港採取更開放模式，允許發行人選擇不同法幣錨定，吸引全球機構按實際場景在港發行，將提升市場流動性與競爭力，為全球穩定幣市場提供「香港模式」，並為國家金融開放積累經驗。

值得關注的是，陳茂波在文中也提到香港金融市場的強勁動能。恒生指數今年累漲約 20%，日均成交額按年增 1.2 倍至 2420 億港元，新股集資額近 790 億港元，全球排名前列，資產管理業務持續擴張，3 月底註冊基金達 976 個，資金淨流入增 285%。

陳茂波預期，香港將在兩三年內成為全球最大跨境資產管理中心，「金融科技創新與傳統金融優勢的融合，是香港的核心競爭力」。