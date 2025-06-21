鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-21 08:30

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華府政壇觀察人士最新發現，共和黨正經歷一場靜默的結構性變革。隨著川普政治影響力持續發酵，傳統保守主義價值觀與新興民粹力量的碰撞正重塑政黨版圖。在 2024 年大選後的深入訪談中，多位共和黨內部人士揭示了這場變革的深層肌理。

意識形態大洗牌！專家：共和黨正經歷靜默變革「川普聯盟」正讓保守派走向崩潰

日本慶應義塾大學政策管理學院教授渡邊將人本月初以《共和黨的崩潰與保守主義的終結？》為題撰文指出，目前維繫「川普聯盟」的核心力量，已從傳統意識形態對抗轉向新型政治情緒的聚合。老布希政府時期形成的財政保守派、基督教保守派與新保守主義三角結構，在伊拉克戰爭與金融危機後逐漸解體。

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共和黨內的自由意志主義者也因反對海外軍事干預與金融救助計畫，跟新生的反體制力量形成特殊同盟。這種基於「反建制」與「反覺醒主義」的情緒聯盟，既包容藍領勞工的經濟訴求，也吸收城市與郊區白人的文化焦慮，構成川普時代的獨特政治生態。

基層共和黨員真實心態呈現矛盾性。多數受訪者坦言，加入共和黨更多出於對民主黨文化政策的抗拒，而非認同經濟綱領。前國會議員助理說：「我們誤將這些文化難民視作盟友，卻未預見他們正在改變黨的基因。」

這種被動接納的心態在基層共和黨選民中尤為明顯。紐約州共和黨集會上的製造業工人說：「我們不為減稅政策投票，只是不能容忍進步主義的道德審判。」

文中還說，保護主義政策正取代傳統孤立主義論述體系。儘管反對全球化浪潮，共和黨內菁英仍謹慎規避「孤立主義」標籤。2024 年競選期間，川普團隊將關稅政策包裝為「公平貿易改革」，成功將製造業崗位流失歸咎於建制派失誤。這種話語策略在鐵鏽帶產生顯著效果，但政策實際效果引發質疑，中西部農民發現出口受限，藍領工人並未獲得承諾的就業機會。

此外，共和黨黨內權力結構正經歷微妙嬗變。副總統范斯的神秘形象引發持續爭議，他在華府政壇缺乏根基，政策立場始終模糊不清。與之形成對比的是，國務卿熱門人選盧比歐積極塑造外交鷹派形象，在對中議題上屢發表強硬言論。這種繼任者之爭反映出共和黨未來的路線選擇困境，是要延續民粹經濟路線，還是回歸傳統地緣政治博弈。

共和黨資深策士詹姆斯卡維爾說：「放任川普推行激進政策或許能加速民主黨覺醒，但民眾可能將經濟陣痛歸咎於我們。」這種戰略困境在邊境危機中尤為明顯，當共和黨推動強硬移民政策時，民主黨既無法提出有效解決方案，又擔憂強硬立場激化基本盤矛盾。

美國當前政治僵局的核心矛盾在於，兩黨都在利用對方失誤來鞏固自身基本盤。進步派議員推動的「覺醒文化」政策意外強化工人階級對傳統價值的認同，而共和黨民粹路線雖暫時凝聚選票，卻使政策制定陷入意識形態泥潭。

根據皮尤研究中心最新民調，47% 共和黨選民認為黨的認同應首先基於反對民主黨，而非具體政策綱領。