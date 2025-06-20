鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-20 10:30

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針對美國可能軍事介入以色列與伊朗衝突的動向，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫最新警告，此舉將加劇地區緊張局勢，引發新一輪對抗。當前中東局勢因以伊衝突持續升溫，全球目光聚焦於大國博弈與區域安全走向。

中俄元首通話促中東降溫 克里姆林宮警告：美國別火上加油

佩斯科夫在接受英國《天空新聞台》採訪時強調，當前局勢對區域乃至全球都構成威脅，衝突擴大與參與者的增加只會讓危險升級。「我們的立場很明確：美國的介入只會導致對抗加劇，使緊張局勢進一步惡化。」

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白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 周四 (19 日) 說，美國總統川普將在「接下來兩周內」決定是否下令美軍對伊朗發動打擊。

Leavitt 在白宮記者會上宣讀川普的一份聲明，川普在聲明中表示，美國「在不久的將來」與伊朗談判或取消談判的可能性都很大。「我將在未來兩周內決定是否對伊朗發動打擊」。Leavitt 重申，川普立場是伊朗不得擁有核武器，必須同美方達成協議，內容包括不進行鈾濃縮活動。

與此同時，中俄領導人周四也就中東局勢展開通話，傳遞共同維護區域和平的訊號。俄國總統普丁通報了俄方立場，指出以色列襲擊伊朗核設施「非常危險」，衝突升級不符合任何一方利益，伊核問題應透過對話解決。

普丁強調，衝突雙方需保障第三國公民安全，並願與中方保持溝通，共同為局勢降溫努力。

習近平在通話中也闡述中方原則立場，指出中東局勢危急「再次印證世界進入新的動盪變革期」，若衝突升級，不僅雙方將承受更大損失，地區國家也將深受其害。為此，中方提出四點主張：一是推動停火止戰，衝突方尤其是以色列應盡快停火，避免局勢外溢；二是保障平民安全，嚴格遵守國際法，避免殃及無辜並為第三國公民撤離提供便利；三是開啟對話談判，堅持通過政治途徑解決伊核問題；四是強化國際社會促進和努力，聯合國安理會應發揮更大作用。

習近平還強調，中國將繼續與各方協調，為恢復中東和平發揮建設性作用。習、普兩人也都高度評價中俄政治互信與戰略協作，同意維持高層交往，推動各領域合作，推動中俄全面戰略協作夥伴關係深入發展。