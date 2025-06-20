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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class ACOIN-US的目標價調升至292元，幅度約8.15%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)提出目標價估值：中位數由270元上修至292元，調升幅度8.15%。其中最高估值400元，最低估值170元。

綜合評級 - 共有37位分析師給予Coinbase Global Inc - Class A評價：積極樂觀17位、保持中立18位、保守悲觀2位。

Coinbase Global Inc - Class A今(20日)收盤價為295.29元。近5日股價上漲8.15%，標普指數下跌1.07%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股COIN市場預估目標價

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Coinbase Global Inc - Class A295.29+16.3%

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