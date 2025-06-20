search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普JBL-US的目標價調升至188元，幅度約4.44%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對捷普(JBL-US)提出目標價估值：中位數由180元上修至188元，調升幅度4.44%。其中最高估值245元，最低估值157元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予捷普評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀0位。

捷普今(20日)收盤價為204.66元。近5日股價上漲4.44%，標普指數下跌1.07%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股JBL市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
捷普204.66+3.95%

延伸閱讀



Empty