鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普JBL-US的目標價調升至223元，幅度約3.72%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對捷普(JBL-US)提出目標價估值：中位數由215元上修至223元，調升幅度3.72%。其中最高估值240元，最低估值208元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予捷普評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀0位。
捷普今(19日)收盤價為204.75元。近5日股價上漲3.72%，標普指數下跌0.93%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普(JBL-US)EPS預估上修至9.35元，預估目標價為215.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普JBL-US的目標價調升至215元，幅度約19.44%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普JBL-US的目標價調升至180元，幅度約5.88%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普(JBL-US)EPS預估上修至8.92元，預估目標價為175.00元
下一篇