鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普(JBL-US)EPS預估上修至9.35元，預估目標價為215.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對捷普(JBL-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.96元上修至9.35元，其中最高估值9.38元，最低估值8.9元，預估目標價為215.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.38(9.05)
|11.2
|13.4
|最低值
|8.9(8.9)
|9.76
|10.99
|平均值
|9.2(8.96)
|10.55
|12.39
|中位數
|9.35(8.96)
|10.61
|12.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|291.00億
|309.63億
|339.63億
|最低值
|278.87億
|289.97億
|299.86億
|平均值
|286.75億
|301.26億
|321.79億
|中位數
|290.25億
|305.44億
|323.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.35
|4.58
|6.90
|6.02
|11.17
|營業收入
|272.66億
|292.85億
|334.78億
|347.02億
|288.83億
詳細資訊請看美股內頁：
捷普(JBL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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