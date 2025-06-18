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鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普(JBL-US)EPS預估上修至9.35元，預估目標價為215.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對捷普(JBL-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.96元上修至9.35元，其中最高估值9.38元，最低估值8.9元，預估目標價為215.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.38(9.05)11.213.4
最低值8.9(8.9)9.7610.99
平均值9.2(8.96)10.5512.39
中位數9.35(8.96)10.6112.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值291.00億309.63億339.63億
最低值278.87億289.97億299.86億
平均值286.75億301.26億321.79億
中位數290.25億305.44億323.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.354.586.906.0211.17
營業收入272.66億292.85億334.78億347.02億288.83億

詳細資訊請看美股內頁：
捷普(JBL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJBL

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