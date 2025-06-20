連央行都按「讚」？95%全球央行擬增持黃金 法人看好長投黃金或金礦股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-20 19:39

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雖近期金價保持在 3200 至 3500 美元區間震盪，然在川普關稅政策不確定性、關稅可能引發通膨、地緣政治緊張情勢未解、美元資產信心減弱下，再加上調查全球 73 家央行高達 95% 預計未來 1 年將提高黃金儲備，明顯比去年成長１１%，看多黃金情緒仍高，法人表示，對於金礦股而言，高金價能明顯強化財務基本面，使投資金礦股為主的黃金基金同步受惠，在投資組合中增加黃金基金也有助分散風險。

連央行都按「讚」？95%全球央行擬年內增持黃金 法人看好長投黃金或金礦股。（圖: shutterstock)

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德表示，持續看到黃金在貿易中的應用日益增加的現象，這可能推動金價持續走揚，黃金本身還是一種硬資產，不受任何一個國家或金融體系的束縛，這在當前的地緣政治環境下具有越來越大的吸引力，此外，由於黃金、金礦股與更廣泛的股市的相關性較低，故能在多元化投資組合中發揮重要作用，並推動差異化表現，特別是在不確定性增加的時期。

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根據世界黃金協會在 2/25-5/20 的調查，全球 73 家央行中，高達 95% 預計未來 1 年將提高黃金儲備，明顯高於 2024 年的 81%，更長遠來看，76% 央行預計未來 5 年將提高黃金儲備，高於去年的 69%，原因便是看中黃金的低風險、保值、避險功能。