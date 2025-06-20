連央行都按「讚」？95%全球央行擬增持黃金 法人看好長投黃金或金礦股
鉅亨網記者張韶雯 台北
雖近期金價保持在 3200 至 3500 美元區間震盪，然在川普關稅政策不確定性、關稅可能引發通膨、地緣政治緊張情勢未解、美元資產信心減弱下，再加上調查全球 73 家央行高達 95% 預計未來 1 年將提高黃金儲備，明顯比去年成長１１%，看多黃金情緒仍高，法人表示，對於金礦股而言，高金價能明顯強化財務基本面，使投資金礦股為主的黃金基金同步受惠，在投資組合中增加黃金基金也有助分散風險。
富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德表示，持續看到黃金在貿易中的應用日益增加的現象，這可能推動金價持續走揚，黃金本身還是一種硬資產，不受任何一個國家或金融體系的束縛，這在當前的地緣政治環境下具有越來越大的吸引力，此外，由於黃金、金礦股與更廣泛的股市的相關性較低，故能在多元化投資組合中發揮重要作用，並推動差異化表現，特別是在不確定性增加的時期。
根據世界黃金協會在 2/25-5/20 的調查，全球 73 家央行中，高達 95% 預計未來 1 年將提高黃金儲備，明顯高於 2024 年的 81%，更長遠來看，76% 央行預計未來 5 年將提高黃金儲備，高於去年的 69%，原因便是看中黃金的低風險、保值、避險功能。
調查還發現，75% 央行預計未來 5 年將降低美元儲備，高於去年的 62%，事實上，根據統計，自從 1971 年美國總統尼克森宣佈美元與黃金正式脫鉤以來，即布雷頓森林體系瓦解以來，美元相對黃金便呈現長期貶值趨勢，至今 (截至 2025 年 5 月) 貶值幅度已達 98.7%，凸顯出黃金長期的保值能力。
富蘭克林證券投顧表示，在人類文明千年發展歷史中，黃金已證明其保值、交易、流通的價值，在市場動亂時期往往是人們最直覺聯想到的避險工具，「終極貨幣」號稱並非浪得虛名，而值此川普政策紛擾、地緣政治與經濟不確定性、美元資產信任度下滑之際，黃金有望持續受到市場青睞，這對以投資金礦股為主的黃金基金而言也是一大利多。
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