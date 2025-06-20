鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-20 19:33

‌



繼美國聯準會決議基準利率按兵不動後，台灣央行也利率連五凍，由於美元指數轉弱，新台幣兌美元匯率今 (20) 日重回升值軌道，往 29.5 元整數關卡靠攏，一度升值超過 1 角，終場收在 29.529 元、升值 9.2 分，終止連續 3 個交易日貶值，台北及元太外匯市場總成交值收斂至 15.03 億美元。單周累計升值 1.39 角、0.47%，周線連 2 升，在亞幣中仍是獨強。

〈台幣〉終止連3貶靠攏29.5關 周線連2升仍居最強亞幣。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天以 29.59 元升值開出，盤中一度升抵 29.506 元、升值 1.1 角，外匯交易員指出，中央銀行拍板利率維持不變後，出口商伺機進場賣匯，月底、季底本來就會有實質需求，加上近期投信因美債 ETF 贖回不少，需要換回新台幣，也是推升匯價的一大力道。

‌



不過，眼見新台幣匯率進逼 29.5 元關卡，進口商也有擴大買匯力道，加上央行進場調節穩匯，使得新台幣升幅略為收斂，終場收在 29.529 元、升值 9.2 分。

回顧新台幣匯率本周走勢，周一強勁升值超過 1 角，暌違 3 年再現 29.4 字頭後，隨著美元指數止跌反彈，亞幣普遍回檔，新台幣相對來說仍偏強，但央行持續適時調節、提供流動性，隨後拉出連 3 貶，但貶值幅度不大，周五再度轉為上升趨勢。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.37%，韓元成為單日最強亞幣，強升 0.82%，新台幣升值 0.31%，新加坡幣升值 0.27%，人民幣升值 0.05%，日元小幅貶值 0.02%。歐元亦反彈 0.48%。