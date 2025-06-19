鉅亨網編輯林羿君 2025-06-19 17:00

‌



SpaceX 的 Starship 太空船在德州的一處測試台上爆炸，這對馬斯克重返火星的雄心壯志來說又是一個挫折。

SpaceX太空船測試爆炸 馬斯克火星夢又受挫。(圖:hsutterstock)

根據週三晚間的影像顯示，巨大的爆炸籠罩了停在星際基地的飛船，隨後濃密的火焰與煙霧如蘑菇雲般升上夜空。根據當地媒體報道，爆炸導致窗戶震動，餐具也震得格格作響。

‌



這枚火箭當時似乎正在進行例行的「靜態點火測試」。靜態點火測試是一種發射前的程序，會在火箭固定在發射台上的情況下點燃引擎——本質上是一次模擬發射，讓工程師在不將火箭實際送入太空的情況下測試系統。

SpaceX 發表聲明表示，Starship 在準備第十次飛行測試期間「發生了重大異常」。該公司指出，沒有人員受傷，也沒有對當地居民構成風險。

這次事故的具體規模尚不明朗，但對於這個太空船計劃來說，無疑又是一項挫敗。此計劃對 NASA 將美國太空人重新送上月球至關重要，也關係到馬斯克將人與貨物送往火星的宏大目標。

SpaceX 與 NASA 簽訂了價值約 40 億美元的合約，使用 Starship 將該機構的太空人送上月球。

上個月，SpaceX 龐大的 Starship 太空船在飛行途中因推進劑洩漏並失控旋轉而解體。這次損失是其連續第三次挫敗，此前一月和三月的飛行也在起飛後短短幾分鐘內爆炸，墜毀於墨西哥灣上空，碎片從天而降，並干擾了空中交通。

作為全球最大且最強大的發射系統，Starship 被設計為主要的太空船，用於將人類送往火星並帶回地球。Musk 曾表示，他計畫最早在 2026 年發射一艘搭載由 Tesla Inc. 製造機器人的 Starship 火箭前往火星。