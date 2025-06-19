瓦城確定揮軍美國 首站插旗洛杉磯 Q4試營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-19 15:16

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連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (19) 日召開股東常會指出，全球研發中心作為集團成長後盾，預計第四季正式啟用，而海外市場布局上，也將首度揮軍美國，預計有 2 家門市進駐洛杉磯核心商圈，並於第四季試營運。

瓦城將拓展美國版圖。(圖：瓦城提供)

瓦城表示，今年集團持續以「深耕台灣，布局全球」為核心策略，積極拓展市場版圖，聚焦雙位數店成長、多品牌布局、全球研發中心啟用、進軍美國市場，以及食安高標把關等五大核心策略。

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瓦城今年以來營運表現穩健，前 5 月合併營收達 25.8 億元，年增 3.34%，連續 5 個月創下歷年同期新高，瓦城指出，全球研發中心預計於第四季正式啟用，將整合菜色研發、廚藝訓練、物流運送、食品安全與資源運籌管理等五大後勤功能，進一步全面強化營運體質，並成為全球拓展的加速器。

而對於關注已久的美國市場，瓦城確定進駐洛杉磯核心商圈，2 間門市目標於第四季試營運，正式敲響攻占北美市場號角。

瓦城樂觀看待，在多策略齊力推動下，勢必將助集團下半年營運續旺，並加速邁向國際化。