瓦城確定揮軍美國 首站插旗洛杉磯 Q4試營運
鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (19) 日召開股東常會指出，全球研發中心作為集團成長後盾，預計第四季正式啟用，而海外市場布局上，也將首度揮軍美國，預計有 2 家門市進駐洛杉磯核心商圈，並於第四季試營運。
瓦城表示，今年集團持續以「深耕台灣，布局全球」為核心策略，積極拓展市場版圖，聚焦雙位數店成長、多品牌布局、全球研發中心啟用、進軍美國市場，以及食安高標把關等五大核心策略。
瓦城今年以來營運表現穩健，前 5 月合併營收達 25.8 億元，年增 3.34%，連續 5 個月創下歷年同期新高，瓦城指出，全球研發中心預計於第四季正式啟用，將整合菜色研發、廚藝訓練、物流運送、食品安全與資源運籌管理等五大後勤功能，進一步全面強化營運體質，並成為全球拓展的加速器。
而對於關注已久的美國市場，瓦城確定進駐洛杉磯核心商圈，2 間門市目標於第四季試營運，正式敲響攻占北美市場號角。
瓦城樂觀看待，在多策略齊力推動下，勢必將助集團下半年營運續旺，並加速邁向國際化。
瓦城去年在台灣餐飲市場通膨的嚴峻挑戰下，展現強勁的營運韌性和管理效能，合併營收達 60.76 億元，年成長 6.16%，營業毛利 31.12 億元，營業利益 4.44 億元，稅後純益 3.53 億元，毛利率和營業利益率分別為 51.23%、7.31%，經決議每股發放現金股利 8 元、股票股利 1 元，現金配發率達 88.79%。
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