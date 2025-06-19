鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-19 08:36

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《華爾街日報》(WSJ)引述三位知情人士最新報導，美國總統川普在當地時間周二 (17 日) 晚間告訴他的高級助手，稱他已批准對伊朗的攻擊計畫，但暫不下達最終命令，以觀察伊朗是否會放棄其核計畫。

伊朗核危機升級！傳川普私下批准攻擊但最終命令尚未下達 棄核是「最後關卡」​

報導指出，自從川普在白宮戰情室向軍方下達非公開指示以來，川普已公開透露，攻擊是一個選項。

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這些知情人士┼透露，川普希望，透過威脅加入以色列對伊朗已持續六天的打擊，能迫使德黑蘭滿足他的要求。他承認，美國正在考慮發動攻擊，但稱他仍可能決定不這麼做。

川普周三 (18 日) 告訴記者：「對於該怎麼做，我已經有了一些想法，但我還沒有做出最終決定，我喜歡在最後一刻才做最終決定。」

一位五角大廈官員說，美國國防部長赫格塞思 (Pete Hegseth) 和參謀長聯席會議主席 Dan Caine 將軍周三上午在國會作證後，下午出席了在白宮舉行的一場會議。

川普周三還在華府會見巴基斯坦陸軍參謀長 Asim Munir，此次會晤正值有關美國可能加入以色列旨在阻止伊朗核計畫攻擊行動的猜測在美國首都引發熱議。川普多次表示還未就此問題做出決定，但稱已經與 Asim Munir 討論過這個問題。

川普在白宮會見 Munir 後說：「他們非常瞭解伊朗，比大多數人都了解，他們對方方面面都不滿意。他們知道發生了什麼。 他同意我的看法。」

上述知情人士還透露，伊朗重兵防守的福爾多核設施可能成為美國的打擊目標，該核設施深藏山體內部，軍事專家普遍認為只有最具威力的巨型鑽地炸彈才能將其摧毀。

一位白宮高官表示，仍有多種選項可供選擇，川普將繼續觀察以色列方面的行動。