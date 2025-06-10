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鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普JBL-US的目標價調升至180元，幅度約5.88%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對捷普(JBL-US)提出目標價估值：中位數由170元上修至180元，調升幅度5.88%。其中最高估值206元，最低估值154元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予捷普評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀0位。

捷普今(10日)收盤價為177.38元。近5日股價上漲5.88%，標普指數上漲1.18%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股JBL市場預估目標價

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