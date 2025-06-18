鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至9.19元，預估目標價為116.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.79元下修至9.19元，其中最高估值10.62元，最低估值8.12元，預估目標價為116.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.62(10.62)
|13.65
|16.5
|最低值
|8.12(9.1)
|8.4
|9.35
|平均值
|9.26(9.82)
|10.64
|12.72
|中位數
|9.19(9.79)
|10.74
|12.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|366.48億
|385.84億
|401.07億
|最低值
|331.26億
|346.40億
|354.77億
|平均值
|352.87億
|363.18億
|376.53億
|中位數
|353.88億
|361.50億
|373.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.88
|14.28
|15.74
|13.73
|14.31
|營業收入
|224.64億
|271.42億
|337.10億
|342.88億
|354.77億
詳細資訊請看美股內頁：
LENNAR CORP B(LEN.B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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