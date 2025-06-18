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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至9.19元，預估目標價為116.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.79元下修至9.19元，其中最高估值10.62元，最低估值8.12元，預估目標價為116.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.62(10.62)13.6516.5
最低值8.12(9.1)8.49.35
平均值9.26(9.82)10.6412.72
中位數9.19(9.79)10.7412.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值366.48億385.84億401.07億
最低值331.26億346.40億354.77億
平均值352.87億363.18億376.53億
中位數353.88億361.50億373.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.8814.2815.7413.7314.31
營業收入224.64億271.42億337.10億342.88億354.77億

詳細資訊請看美股內頁：
LENNAR CORP B(LEN.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEN.B

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