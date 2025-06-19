未獲利卻超eBay市值！員工僅12人「中概妖股」腦再生科技今年暴漲600倍 憑什麼？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-19 07:00

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未獲利卻超eBay市值！員工僅12人的「中藥股」腦再生今年暴漲600倍 憑什麼？

自 6 月 2 日起，腦再生科技公司股價在 8 個交易日內飆升逾 280%，年內累計漲幅更達到驚人的 59900%，市值一度突破 385 億美元，超越 eBay、卡夫亨氏等老牌企業，逼近醫療器材巨頭邁瑞醫療。這場資本狂歡的背後，是一家成立十年未獲利、主打「腦理論」中藥配方的新創公司，以及圍繞其展開的投機漩渦。

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腦再生由 53 歲的區一佳創立，其父區錫機提出的「中醫腦理論」被認為是公司核心技術基礎。

儘管區錫機曾因濫開藥物被吊銷執業資格，但其子仍將此理論包裝成治療注意力不足過動症 (ADHD) 與自閉症的突破性方案。腦再生科技公司宣稱，透過「解毒草藥」「促循環草藥」等天然成分組合，已開發出針對不同程度症狀的口服液體製劑。

然而，美國證交會 (SEC) 文件顯示，這些尚處臨床試驗階段的產品既未獲得監管批准，也未產生任何收入。過去兩個財年，腦再生科技公司累計虧損超過千萬美元，2024 財年研發支出僅 158 萬美元，行政開支卻高達 443 萬美元，營運成本中佔比最大的竟是 78 萬美元的高階主管現金報酬，即便公司創辦人區一佳的名義年薪僅 1 美元。

這場資本盛宴的核心矛盾在於極不成比例的投入產出比。腦再生科技公司 12 名全職員工中，7 人從事行政工作，研發團隊僅 4 人。

與之形成鮮明對比的是，創辦人區一佳透過回購股票豪擲 1200 萬美元，其持有的 86% 股份當前估值已達 256 億美元。第二大股東、Zoom 早期投資者陳賢哲的帳面收益也突破 22 億美元。這種反差引發市場對「空殼公司」的質疑。當研發投入不及高管零用錢時，所謂「中藥創新」更像資本運作的噱頭。

股價飆漲背後存在著清晰的投機邏輯。腦再生科技公司流通股僅佔總股本 6%，極低的流動性使股價極易被操縱。

Reddit 論壇散戶將腦再生科技公司比作「迷因幣」，機構則警告其估值模型完全脫離基本面。這種模式與 2022 年尚乘數科的暴漲暴跌如出一轍，後者以類似路徑創下 214 倍漲幅後，最終市值蒸發 99%。

目前，腦再生本益比已達負數的天文數字，分析師指出其商業模式存在根本悖論，既無法證明技術有效性，又持續燒錢維持上市地位。

此外，監管風險也正在逼近，SEC 已加強對低價股異常波動的審查，而腦再生在年報中坦言「尚未提交任何藥物審批申請」。