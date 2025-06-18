鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-18 16:28

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近月新台幣匯率強升，臺銀牌告日元現鈔賣出價今 (18) 日再度出現「0.2067」，挑戰去年 7 月創下的史上最甜價，遠東商銀 Bankee 社群銀行看準換匯好時機，祭出「美日換匯享回饋」限時活動，2025 年 5 月 29 日起至 7 月 31 日止，透過 Bankee App 換美元或日元，單筆最高可享新台幣 500 元回饋、不限筆數，不論是要撿便宜囤日元，或是補美元投資部位，現在出手時機剛好。

台幣好強換匯超甜！用Bankee換美元日幣 單筆最高賺500元回饋。(圖/Bankee提供)

即將迎接暑期旅遊旺季，喜愛到日本旅遊的人可趁日元低點，於活動期間透過 Bankee App 兌換外幣，單筆滿 1 萬元即可享回饋金新台幣 15 元。例如，換入等值新台幣 5 萬元的日元，即可獲得 75 元回饋，單筆兌換最高回饋最高可達新台幣 500 元。

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若是計畫暑期出國留學的民眾，可能需兌換大額美元支付學費或生活費，無論是想一次換足所需，還是想分散匯率波動風險分批換，透過 Bankee App 換美元，享有相當於減碼約 4.5 分的回饋優惠，每換等值新台幣 1 萬元，即可享回饋金新台幣 15 元，單筆最高可拿新台幣 500 元回饋。

至於對外幣理財有興趣的投資達人，可趁美元高點或日元低檔進場，透過 Bankee 兌換大額外幣，例如兌換等值新台幣 40 萬元，即可拿滿單筆最高 500 元回饋，現金直接入帳，理財效益最大化。Bankee 每日最高 20 次交易與 49 萬美元限額，提供充足操作空間，助投資者靈活布局。