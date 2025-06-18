鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-18 09:44

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美國國務院周二（17 日）宣布，鑑於安全局勢和以色列方面的指導，美國駐以色列大使館以及美國駐耶路撒冷和特拉維夫的領事機構將於 18 日至 20 日關閉。

美國駐以使領館關閉3天，美軍向中東部署F-35戰機。（圖：Shutterstock）

多名美國官員周二表示，美軍正在向中東部署更多戰機，同時延長當地其他戰機的部署時間。

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美軍部署的戰機包括 F-16、F-22 和 F-35，但美國官員稱此舉是防禦性質，戰機是用於攔截無人機等空中目標。

另有一名美國國防部官員說，美國可能在東地中海部署更多能夠攔截彈道飛彈的海軍艦艇。船舶追蹤網站的數據顯示，美國「尼米茲號」航母取消原定計畫，改變航線，向西駛向中東。

此外，伊朗最高領袖哈梅內伊周三凌晨發布聲明，稱必須強力打擊猶太復國主義實體（以色列），永遠不會與猶太復國主義者妥協。