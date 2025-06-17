鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-17 18:30

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世界黃金協會 (WGC) 的一項調查顯示，全球各國央行預計未來 5 年其黃金持有量占其儲備的比例將上升，而美元儲備將下降。

世界黃金協會：各國央行更青睞黃金而非美元做為儲備(圖:shutterstock)

儘管金價連續創下新高，但過去 3 年各國央行的黃金需求卻大幅成長。今年 4 月份，金價創下每盎司 3500.05 美元的歷史新高，自 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭以來上漲了 95%。

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這次調查於 2 月 25 日至 5 月 20 日期間進行，共收到 73 家中央銀行的回應。其中，76% 的受訪者預計其黃金持有量在未來 5 年內將會更高，高於去年的 69%。同時，近四分之三的受訪者預期其美元計價儲備在 5 年內將會降低，高於去年的 62%。

世界黃金協會表示，黃金在危機時期的表現、投資組合多元化以及對沖通膨，是促使各國央行計畫在未來一年內累積更多黃金的關鍵因素。

過去 3 年，全球中央銀行每年累積的黃金量都超過 1000 公噸，遠高於此前十年平均每年 400 至 500 公噸的水準。協會指出，這種顯著的積累加速發生在全球地緣政治和經濟不確定性的背景下。

調查還顯示，創紀錄的 95% 受訪者認為未來 12 個月內中央銀行黃金儲備將會增加，高於去年的 81%。英國央行仍然是各國黃金儲備最受歡迎的存放地點。