鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-17 15:40

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賓士電動大 G 上市半年在全球销量惨淡到令人不忍目睹，截至今年 4 月全球僅賣出 1450 輛。 其中南韓僅 61 輛，在電動車接受度最高的中國市場也只有 58 輛，月均銷量還不到 10 輛。專家認為，這場潰敗背後，藏著傳統豪強轉型的致命困境，而賓士大 G 燃油版本同期銷量高達 9700 輛，足足是電動版本的近七倍。

慘遭滑鐵盧！賓士電動大G成最失敗車款 專家直指三大先天缺陷 (圖:Shutterstock)

騰訊新聞汽車自媒體「象視汽車」今 (17) 日在專欄中指出，強烈的數據反差顯示，消費者還是更願意為燃油大 G 買單，但是不願意嘗試電動大 G。

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去年秋天上市的賓士電動大 G，最終沒能複製燃油版的傳奇迷思。這款承載著品牌標誌性三叉戟車標的純電車型，正以慘淡的銷量印證著市場的殘酷。

賓士內部已有多位高管直言其「失敗」，甚至有高管直指電動大 G 在經銷商門市嚴重滯銷。

作為賓士 G 級的首款純電版本，電動大 G 的潰敗與其輝煌歷史形成強烈反差。誕生於 1970 年代的 G 級，本是為伊朗國王巴列維定制的軍用卡車衍生車型，因需適應沙漠高溫、雪山等多極端環境，被設計成全地形四驅硬派越野車。儘管後續因伊朗政局變動失去 2 萬輛訂單，卻意外成為全球首款軍用標準民用越野車。

1989 年，第二代大 G 推出，1990 年分化出主打越野的 W461 與豪華定位的 W463，最終奠定其在越野場景的地位。

如今，電動大 G 的失利暴露了三重硬傷；其一，價格差距懸殊，歐洲市場電動大 G 起售價 14.26 萬歐元 (約 120 萬元人民幣)，比同款燃油版(12 萬歐元，約 100 萬元人民幣) 高出 20%，在中國的首發特別版更達 217 萬元，遠超過燃油版百萬元級的起售價，直接削弱消費者選擇意願。

二、電動化技術放大了高端用戶的「出行焦慮」，重達 3085 公斤比燃油版增重超 500 公斤，電池佈局導致離地間隙與通過角未優化，越野場景下的實際表現難達預期，純電車型的續航限制與補能時間，更與高端用戶對「無憂出行」的極致需求產生衝突。

最後，電動大 G 的品牌「情緒價值」流失，G 級的核心魅力不僅在於越野性能，更來自引擎轟鳴的感官刺激與雙出排氣的設計辨識度。電動化後聲浪消失、排氣淪為裝飾，難以再激發用戶的情感共鳴。

這場失利已讓賓士開始調整策略，原先計畫推出的純電「小 G」可能考慮重新加入引擎。