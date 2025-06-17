〈陸股盤後〉美國曾考慮擴大對中科技出口管制 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-17 16:30

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中國股市三大指數周二（17 日）收盤同步走低，在美中兩國最近舉行倫敦貿易會談前，美國商務部曾考慮對向中國出口的關鍵技術實施新的出口限制，增加川普政府的談判籌碼。

美國曾考慮擴大對中科技出口管制，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤跌 0.04% 報 3,387.4 點，深證成指跌 0.12% 報 10,151.43 點，創業板指跌 0.36% 報 2,049.94 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.2373 兆元。

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醫藥、媒體、紡織服裝、汽車類股走低，石油、航運族群強勢，電力、家電、半導體、券商類股上揚。

據《華爾街日報》周一報導，知情人士透露，美國商務部負責出口管制的部門，最近幾周考慮過更嚴格的半導體限制，包括切斷對中國銷售更大範圍的晶片製造設備。此舉將涵蓋用於製造日用半導體的設備，超過現有的先進晶片生產設備出口限制。

從智慧型手機到汽車，這項決定可能會打亂晶片供應鏈的腳步，也會影響應用材料（ Applied Materials）、科林（Lam Research）、科磊（KLA）等重量級設備公司的銷售額。