鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至3.88元，預估目標價為64.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.95元下修至3.88元，其中最高估值4.79元，最低估值2.1元，預估目標價為64.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.79(4.79)
|7.18
|11
|最低值
|2.1(2.1)
|4.77
|5.79
|平均值
|3.75(3.84)
|5.74
|7.47
|中位數
|3.88(3.95)
|5.38
|7.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|325.00億
|340.36億
|354.79億
|最低值
|275.53億
|275.06億
|245.35億
|平均值
|305.47億
|312.43億
|319.88億
|中位數
|308.08億
|311.36億
|326.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.24
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|營業收入
|277.49億
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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