鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-16 17:20

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每當伊朗局勢緊張，全球市場目光總會聚焦在霍爾木茲海峽——這條被稱為「中東油庫總閥門」的戰略水道，再次成為地緣政治與能源市場的雙重焦點。

伊朗再提封鎖荷姆茲海峽這次認真的嗎？俄網友熱議封鎖三大條件 哪個最可能先被觸發？

《第一財經》報導，近期，以色列與伊朗的衝突持續升級，伊朗議會安全委員會成員 Esmail Kosari 上周六 (14 日) 公開表示，德黑蘭當局正認真考慮封鎖荷姆茲海峽。儘管這項言論尚未轉化為實際行動且 Kosari 並非伊朗最高決策層，但此番言論卻如同一顆投入油桶的火星，瞬間點燃市場對能源危機的恐慌情緒。

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作為全球約三分之一石油貿易的必經通道，荷姆茲海峽日均運輸量約 2000 萬桶原油及凝析油，通行狀況直接影響國際油價走勢。此前以色列對伊朗發動空襲後，國際油價已因局勢緊張飆升 7%，若海峽封鎖，油價進一步暴漲的風險令全球投資者神經緊繃。

然而，封鎖荷姆茲海峽對伊朗而言並非「輕鬆選項」。上海外國語大學中東研究所研究員鈕松分析指出，此舉無論從政治或軍事層面都可能使伊朗陷入更被動的局面。一方面，海峽分屬伊朗與阿曼，儘管大部分船隻需經伊朗水域，但仍有阿曼海域可選航道，伊朗難以徹底阻斷。另一方面，伊朗經濟高度依賴石油出口，原油日產量約 250 萬桶，需透過海峽運輸，封鎖將直接導致伊朗經濟「斷血」。

澳洲聯邦銀行採礦和能源大宗商品研究主管 Vivek Dhar 說：「封鎖海峽是伊朗的『最後手段』。」

歷史上，伊朗雖多次以封鎖海峽作為威脅，卻從未真正實施。

2018 年，美國退出伊朗核子協議並重啟制裁後，伊朗曾扣留英國油輪並警告「要麼所有國家都可利用海峽，要麼都無法利用」。

隔年，沙烏地阿美靠近海峽的石油設施遭襲，導致每日產量腰斬一半至 570 萬桶，但伊朗始終未越過「實際封鎖」的紅線。

近年來，隨著伊朗與沙烏地阿拉伯等國關係緩和，伊朗更傾向於透過外交博弈而非極端手段維護利益。

鈕松強調，伊朗與波斯灣國家交惡不符合其國家利益，尤其在試圖透過「情感牌」團結伊斯蘭世界的背景下。

此外，當前中東局勢緊張不僅源自於海峽本身的敏感性，也因多重風險的疊加。

土耳其與伊朗兩國總統上周六通話時，特別提及對以色列空襲可能造成伊朗核設施外洩的擔憂。

此外，伊拉克「夾在中間」的焦慮尤為突出。作為伊朗與美國的共同鄰國，伊拉克近日分別向兩國施壓：要求伊朗保證不攻擊美國在伊設施，同時敦促美國約束以色列勿使用伊領空攻擊伊朗。以色列與伊朗的相互威脅，讓伊拉克擔憂「躺著也中槍」。

俄羅斯網友的討論則認為伊朗封鎖荷姆茲海峽有三大條件，一是伊朗能源命脈徹底斷裂如油氣設施因打擊或制裁癱瘓，出口通道堵塞），其次是國內民意因傷亡爆發，最後則是伊朗因窒息性制裁而無路可退。

歷史經驗顯示，伊朗 2011 年與 2018 年的封鎖威脅最終止步於行動邊緣，正是因德黑蘭當局清醒認知封鎖將引發全球能源市場「超級海嘯」，油價暴漲將刺穿世界經濟命脈。