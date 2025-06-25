Joe Lu 2025-06-25 07:53

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市場因地緣政治緩解和油價下跌而飆升，但消費者信心急劇下滑揭示了經濟脆弱性

【Joe’s華爾街脈動】停火協議帶動反彈，與消費者憂慮形成衝突 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 24 日 美東時間

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重點摘要

股市因中東停火協議導致油價暴跌而反彈，但漲幅受到美國消費者信心急劇下滑的抑制，營造出矛盾的經濟景象。

美國主要指數因地緣政治利多的消息而上漲，但小型股持續停滯，突顯了此波漲勢由大型股驅動的狹隘性質。

大型股表現高度分歧，以 AI 為中心的博通 (Broadcom) 和微軟 (Microsoft) 等個股展現強勢，而蘋果 (Apple) 和 Alphabet 等前期領導者則仍處於明顯的下跌趨勢。

關鍵經濟數據呈現好壞參半的景象，消費者信心轉弱與房價通膨降溫的正面發展形成衝突。

風險偏好轉動在類股表現中顯而易見，金融和工業等週期性類股表現突出，而能源類股則因原油價格下跌而暴跌。

國際市場普遍受惠於地緣政治氣氛改善和美元走弱，加拿大和歐洲等地區的正向趨勢增強。

停火協議引發了資產間典型的風險偏好反應，原油和黃金下跌，而比特幣和美國公債則因通膨和經濟成長預期的轉變而上漲。

市場概覽

週二，全球市場在以色列與伊朗達成停火協議後全面反彈，地緣政治緊張迅速降溫，並導致原油價格暴跌。能源成本下降為股市帶來強勁支撐，科技與金融股領漲，帶動市場普遍上揚。油價急挫蓋過其他憂慮，並將能源類股推入急遽跌勢。

儘管市場基調樂觀，但美國國內經濟數據揭示了更為複雜的潛在趨勢。6 月份消費者信心急劇惡化，遠低於預期，反應家庭對未來商業狀況的悲觀看法正在加劇。不過，房價漲勢明顯降溫，部分抵消前述負面訊號，有助於緩解通膨。地緣政治緩解與美國消費者疲弱的動態，為美國聯準會營造了複雜的舞台，引發市場猜測經濟成長轉弱可能迫使聯準會比預期更早降息。

整體市場指數

停火協議帶動了風險偏好反彈，推升主要指數， (全文未完)