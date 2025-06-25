【Joe’s華爾街脈動】停火協議帶動反彈，與消費者憂慮形成衝突
Joe Lu
市場因地緣政治緩解和油價下跌而飆升，但消費者信心急劇下滑揭示了經濟脆弱性
Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 24 日 美東時間
重點摘要
- 股市因中東停火協議導致油價暴跌而反彈，但漲幅受到美國消費者信心急劇下滑的抑制，營造出矛盾的經濟景象。
- 美國主要指數因地緣政治利多的消息而上漲，但小型股持續停滯，突顯了此波漲勢由大型股驅動的狹隘性質。
- 大型股表現高度分歧，以 AI 為中心的博通 (Broadcom) 和微軟 (Microsoft) 等個股展現強勢，而蘋果 (Apple) 和 Alphabet 等前期領導者則仍處於明顯的下跌趨勢。
- 關鍵經濟數據呈現好壞參半的景象，消費者信心轉弱與房價通膨降溫的正面發展形成衝突。
- 風險偏好轉動在類股表現中顯而易見，金融和工業等週期性類股表現突出，而能源類股則因原油價格下跌而暴跌。
- 國際市場普遍受惠於地緣政治氣氛改善和美元走弱，加拿大和歐洲等地區的正向趨勢增強。
- 停火協議引發了資產間典型的風險偏好反應，原油和黃金下跌，而比特幣和美國公債則因通膨和經濟成長預期的轉變而上漲。
市場概覽
週二，全球市場在以色列與伊朗達成停火協議後全面反彈，地緣政治緊張迅速降溫，並導致原油價格暴跌。能源成本下降為股市帶來強勁支撐，科技與金融股領漲，帶動市場普遍上揚。油價急挫蓋過其他憂慮，並將能源類股推入急遽跌勢。
儘管市場基調樂觀，但美國國內經濟數據揭示了更為複雜的潛在趨勢。6 月份消費者信心急劇惡化，遠低於預期，反應家庭對未來商業狀況的悲觀看法正在加劇。不過，房價漲勢明顯降溫，部分抵消前述負面訊號，有助於緩解通膨。地緣政治緩解與美國消費者疲弱的動態，為美國聯準會營造了複雜的舞台，引發市場猜測經濟成長轉弱可能迫使聯準會比預期更早降息。
整體市場指數
停火協議帶動了風險偏好反彈，推升主要指數， (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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