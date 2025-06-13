美國國會預算辦公室：大而美法案將使窮人年損1600、富人獲利1.2萬美元

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-13 07:00

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綜合外媒周四 (12 日) 報導，美國國會預算辦公室 (CBO) 最新分析顯示，由美國總統川普力推、已通過眾議院的《大而美法案》，將對美國最貧困家庭造成經濟打擊，但讓高收入家庭受益。

川普稅改法案將削減低收入家庭的食物券補助，衝擊民眾購買力。(圖:Shutterstock)

CBO 分析，收入最低 10% 的家庭平均每年將損失約 1600 美元，相當於收入減少 3.9%。這些損失主要來自削減聯邦醫療補助計畫 (Medicaid) 和補充營養援助計畫 (SNAP) 的食物補助。

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而收入最高 10% 的家庭則平均每年將獲得 1.2 萬美元，相當於收入增長 2.3%。這些增加主要來自減稅措施；中等收入家庭每年可多獲得 500 至 1000 美元，相當於收入增加 0.5% 至 0.8%。

這些分析是根據眾議院共和黨上月通過的法案版本，法案涵蓋川普經濟政策的主要內容，如延長川普 2017 年推出、年底到期的減稅政策，還會新增多項減稅優惠。但同時也會改革醫療補助和 SNAP 計畫來減少支出。

CBO 先前預測，整體而言，該法案將在未來 10 年為美國赤字增加 2.4 兆美元。不過白宮否認這些說法，引用總統經濟顧問委員會的研究，稱該法案將在未來十年為國債減少 1.6 兆美元。

參議院阻力浮現

參議院正在研究要如何修改法案，有些共和黨參議員希望減少對醫療補助的削減。川普要求法案必須在 7 月 4 日前送到他桌上簽署，但一些議員認為這個時間表過於樂觀。

共和黨在參議院只有 53 比 47 的微弱多數，代表最多只能有幾個人跳票。共和黨參議員 Ron Johnson 本周告訴《金融時報》：「很多參議員都很擔心。」

窮人家庭福利被砍的同時，川普還在提高進口關稅。經濟學家警告，關稅對窮人的傷害會更大。雖然目前通膨數據顯示關稅影響還不明顯，但窮人家庭大部分錢都要拿去買食物等生活必需品，因此價格上漲對他們打擊更大。

補助門檻大幅提高

眾議院通過的法案規定，身體健康、沒有撫養小孩的人每個月必須記錄至少 80 小時的「社區參與」，包括工作或上課，才能拿到醫療補助。法案也會提高看病的自付費用。

更多年長者也必須證明有工作才能繼續領食物券。法案把必須工作才能領福利的年齡上限從 54 歲提高到 64 歲，用這樣省下的錢來支付減稅。

按照現在的法律，有 18 歲以下小孩的父母可以不用工作，但新法案把這個年齡降到 7 歲，也就是說小孩超過 7 歲的父母就必須工作。

法案還會把聯邦食物補助的部分費用轉給各州政府負擔。