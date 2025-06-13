鉅亨速報 - Factset 最新調查：德事隆TXT-US的目標價調升至90元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對德事隆(TXT-US)提出目標價估值：中位數由87元上修至90元，調升幅度3.45%。其中最高估值107元，最低估值71元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予德事隆評價：積極樂觀12位、保持中立7位、保守悲觀1位。
德事隆今(13日)收盤價為77.35元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲0.86%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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