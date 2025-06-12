鉅亨網編輯林羿君 2025-06-12 15:06

‌



美國總統川普 11 日在社群台平上發問表示，中國將預先供應磁鐵和必要稀土，美國也同意讓中國學生就讀美國大學及學院。對此，外媒記者在中國外交部例行記者會上，要求中方證實或提供細節，中國外交部表示，中方一向言必行，行必果。

川普稱中國將開放稀土供應 中國外交部這樣回應。(圖:shutterstock)

川普在貼文中寫道：「我們與中國的協議已完成，尚待我與習主席最終核准。中國將立即完整供應磁鐵產品，以及所有所需的稀土。同樣的，我們將依照協議內容向中國提供相關項目，包括讓中國學生赴美就讀大學（我一直都很支持！）。我們將對中國商品課徵總計 55% 的關稅，而中國則對美國商品課徵 10% 的關稅。雙邊關係非常良好！感謝大家關注此事！」

‌



中國外交部發言人林劍，本次會議是在兩國元首的戰略指引下舉行，雙方就落實兩國元首 6 月 5 日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成一致，就解決雙方原則相互經貿切切。