鉅亨網新聞中心 2025-06-12 16:00

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專業的過去被廣泛視為高薪與高就業率保證的美國電腦科學（CS）學位，如今面臨勞動力過剩與人工智慧（AI）技術崛起的雙重挑戰，導致其光環逐漸褪去，就業前景正經歷一場顯著的轉型。

美國CS畢業生失業率飆高 電腦專業大勢已去？(圖:shutterstock)

根據最新報告，2023/2024 學年選擇數學和電腦科學專業的國際學生高達 280,922 人，使其成為國際學生選擇人數最多的專業類別之一。過往 MAANG（Meta、Apple、Amazon、Netflix、Google）等頂級科技公司為 OPT 留學生提供每年 120,000 至 180,000（含股票和獎金）的優渥薪資，吸引了大量學生湧入 CS 領域，甚至引發跨專業「轉碼」熱潮。

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然而，龐大的學習人數導致 CS 勞動力市場供給嚴重失衡。CNBC 的文章數據顯示，22-27 歲處於職業生涯早期的電腦科學和電腦工程專業畢業生失業率分別為 6.1% 和 7.5%，甚至高於藝術畢業生的 3%。這明確指出，CS 專業已不再是高就業率的代名詞，市場需求已逐漸被過剩的供給所超越。

AI 技術衝擊 替代層級不斷上移

除了勞動力過剩，AI 技術的快速發展對傳統軟體工程師職位的衝擊更為致命。矽谷持續的裁員潮部分原因歸結於 AI 的興起，企業開始透過 AI 倡議進行業務重組和成本管理。AI 在程式碼生成和調試方面的強大能力，使得許多原本由初級程式設計師承擔的工作被逐步取代。

Meta 創辦祖克柏甚至在今年 1 月預言，Meta 計畫在 2025 年用 AI 取代中階碼農。這意味著 AI 的替代效應已不再局限於初級職位，而是向上層級延伸。此外，科技大廠裁撤的高階工程師也將進入基層職位市場競爭，進一步加劇了基層工程師的競爭壓力。

雖然科技公司仍在招聘，但對純電腦專業職位的需求已趨飽和，轉而更青睞具備 AI 和機器學習相關技能的人才。CompTIA 的最新報告顯示，今年初美國勞動市場新增的近 5.2 萬個科技職位中，有近 4 萬個職缺要求 AI 相關技能。

求職新策略：擁抱多元與軟技能

面對市場的轉變，CS 專業的學生與求職者需轉變思維，從單純追求技術硬實力轉向更全面的能力培養與多元發展。

把握內推機會： 科技巨頭如 Google 等，在招聘時會優先考慮內部推薦的申請者。內推不僅能讓履歷「被看見」，更能在激烈競爭中獲得更多面試機會。這要求求職者積極拓展人脈，並有效利用現有資源。

軟技能培養至關重要： 過去企業面試重視硬技能，如今高薪企業更專注於透過行為面試考察候選人能否勝任並長久勝任職位。溝通能力、團隊合作、解決問題能力、適應能力等軟技能，在 AI 時代變得尤為關鍵，能發揮「人」的優勢，彌補 AI 在人際互動和複雜決策方面的不足。

「多條腿走路」：拓寬就業方向： CS 專業畢業生不應侷限於科技公司內的純技術職位。許多 CS 背景的學生已成功跨足其他高薪行業，展現了專業與職業發展並非絕對的一一對應關係。

對沖基金： 與銀行、顧問業不同，對沖基金更看重技術實力，CS 專業的技術背景在此領域具有顯著優勢，即便性格內向，只要能為公司創造價值，仍有機會獲得錄取。持之以恆的人脈拓展是關鍵。

投行 Tech 崗位： 投行對技術領域的重視與日俱增，CS 專業可衝擊投行的純技術職位（前台、中後台）或與技術相關的職位。前台技術職位（如交易、定價引擎開發）壓力較大但薪資更高。

風險管理（Risk）： CS 專業的量化分析和程式設計能力，在金融風險管理領域同樣大有可為。

管理顧問業： 對於不喜歡傳統編碼、更注重人際互動和解決商業問題的 CS 畢業生，管理顧問業提供了另一個高薪選擇。

量化分析（Quant）： 如果擅長數學、統計與程式設計，量化分析師（Quant）領域是極佳的選擇，專注於開發數學模型和演算法來解決金融問題。