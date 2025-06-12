美財長貝森特：與美元掛鉤的穩定幣 市值將達2兆美元或更高
鉅亨網編輯林羿君
美國財政部長貝森特表示，與美元掛鉤的穩定幣市值可達到 2 兆美元甚至更多，重申這些數位資產可加強美元在全球金融體系中的地位。
在對沖基金生涯中專門從事外匯交易的貝森特 11 日表示，歷史上美元地位受到質疑的情況比比皆是，但隨著新的動態為美元注入新鮮動力，這種擔憂最終會被消除。
貝森特在參議院撥款委員會聽證會上回答問題時表示，「本屆政府致力於維護並強化美元的儲備貨幣地位，」他強調了國會目前正在製定的一項法案，該法案將規定美元穩定幣必須由國庫券等優質資產支撐。
貝森特估計，穩定幣的市值在未來幾年內可能達到 2 兆美元。其他人的預測則較為保守，例如花旗集團分析師今年稍早表示，他們的基本預測是，到 2030 年，穩定幣可能會額外購買超過 1 兆美元的美國公債。
他補充道，由美國國債或短期國庫券支持的穩定幣立法將創建一個市場，透過這些穩定幣擴大美元在全球的使用。他指出：「認為 2 萬億是個非常合理的數字，而且我預計會遠遠超過。」
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