歐洲央行：黃金取代歐元 躍全球央行第二大儲備資產

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-12 08:12

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歐洲央行（ECB）表示，在創紀錄購買量和金價飆漲催動下，黃金已經超越歐元，成為全球央行第二大儲備資產。

黃金取代歐元，躍全球央行第二大儲備資產。（圖：Shutterstock）

據倫敦《金融時報》報導，歐洲央行周三（11 日）在一份報告中說，2024 年黃金佔全球官方儲備的比例達到 20%，超過歐元的 16%，僅次於美元的 46%。

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「各國央行繼續以創紀錄速度增持黃金。」歐洲央行在報告中說。全球央行在 2024 年連續第三年購買超過 1,000 噸黃金，佔全球年度產量五分之一，是 2010 年代年均購買量的兩倍。

全球央行持有的黃金儲備，接近二戰後布雷頓森林體系時期的歷史高峰。在 1971 年之前，全球匯率均與美元掛鉤，而美元又可按固定匯率兌換為黃金。

歐洲央行的最新數據顯示，全球央行的黃金儲備曾在上世紀 60 年代中期達到 3.8 萬噸峰值，2024 年再次攀升至 3.6 萬噸。

歐洲央行說：「全球央行持有的黃金幾乎與 1965 年時持有的水準相當。」

世界黃金協會的數據顯示，去年黃金大買家包括中國、印度、土耳其和波蘭。

金價去年大漲 30%，這是黃金佔全球外匯儲備比重飆升的原因之一。今年以來，金價又勁揚 27%，一度創下每英兩 3,500 美元的歷史新高。

雖然黃金不產生利息，且儲存成本高，但黃金被全球投資者視為終極避險資產，具有高度流動性。

近年來，由於對地緣政治不穩定和投資人對美國債務水準的擔憂，全球央行開始嘗試減少對美元的依賴。