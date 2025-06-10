逾1200% ！一紙「盲盒」讓創辦人王寧成首富：泡泡瑪特3000億港元市值與IP神話

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-10 09:30

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泡泡瑪特 (09992-HK) 周一 (9 日) 盤中股價一度衝高至每股 253 港元，創下歷史新高，最終收報 250.8 港元，市值達 3368 億港元。這一波股價狂潮不僅讓公司創辦人王寧以 205 億美元身家躋身中國富豪榜前十，更將其推上河南首富寶座，從去年《福布斯》中國富豪榜第 68 位的 55 億元身家，到半年內暴漲近 150 億美元。

自 2024 年以來，泡泡瑪特股價累計漲幅已超過 1200%，今年來漲幅更達 182.6%。這一漲勢的背後，是市場對旗下明星 IP 的狂熱追捧，尤其是 Labubu 系列的全球爆火。

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去年 Labubu 所屬的 THE MONSTERS 系列營收年暴 726.6% 至 30.4 億元，貢獻公司近四分之一收入，今年 4 月推出的第三代「前方高能」系列更引發全球搶購，美國 APP STORE 購物榜頂一度被泡泡瑪特 APP 登登榜。同時，MOLLY、SKULLPANDA 等經典 IP 持續發力，公司年營收 10 億的 IP 增至 4 個，過億 IP 達 13 個，建構起強大的 IP 矩陣。

海外市場的拓展則為股價添了一把火。去年泡泡瑪特海外營收佔比達 38.9%，東南亞市場尤為亮眼，Labubu 更被泰國政府授予「神奇泰國體驗官」稱號，公主將其掛在愛馬仕鉑金包上。公司近期宣布升級全球組織架構，目標將海外業務佔比提升至 50%，進一步開啟成長空間。

資本熱捧是股價飆漲的直接推手。根據 Choice 數據，重壓泡泡瑪特的基金數量從去年首季的 10 檔激增至今年首季的 207 檔，持股總市值達 99 億元，其中景順長城品質長青混合、廣發聚優靈活配置等基金成為前十大重倉股常客，農冰立、吳遠怡等基金經理更因長期持有泡泡瑪特躋身「牛散」行列。

不過，也有基金因過早減持錯失行情，東方證券孫偉管理的東方紅系列基金曾在 2023 年持有 5303 萬股，卻在 2023 年年中清倉，完全錯過 2024 年的暴漲週期。

業績「狂飆」為股價提供基本面支撐，去年泡泡瑪特營收 130.4 億元，年增 106.9%。經調整淨利 34 億元，年增 185.9%。今年首季整體收益預計年增 165%-170%，其中國內收益成長 95%-100%，海外收益成長 475%-480%，展現強勁的成長動能。

然而，繁榮之下隱憂顯現。泡泡瑪特最新本益比已超過 100 倍，遠超過行業標竿如三麗鷗的 37 倍、孩之寶的 21 倍，「是否被高估」的爭議持續升溫。

有觀點認為，潮玩 IP 生命週期普遍僅 2-3 年，MOLLY 等主要 IP 營收佔比已從巔峰期的 40% 降至去年的 16.1%，若後續 IP 創新不足，熱度或難維持。

但也有券商力挺，華泰證券基於海外成長潛力與 IP 全球化前景，給予 300 港元目標價，招商證券更預測 2025 年淨利將達 70 億元，較市場預期高出 15%，認為當前估值反映的是對「情緒經濟」的長期信心。

值得關注的是，王寧已在去年第三季財報後透過旗下公司減持 2170 萬股，套現約 15.62 億港元，此舉可能暗示其對短期估值的謹慎態度。

王寧的創業史正是泡泡瑪特從「小眾潮玩」到「資本頂流」的縮影。2010 年，畢業於鄭州西亞斯學院的王寧北漂創立泡泡瑪特，初期屢遭投資人質疑，2020 年公司上市後，他以「白手起家最年輕 CEO」身份登上《福布斯》中國封面。