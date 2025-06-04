飆逾6%！泡泡瑪特續創史高將成第二個貴州茅台？Labubu靠什麼讓愛馬仕慘淪背景？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-04 14:35

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泡泡瑪特 (09992-HK)今 (4) 日在港股持續大漲，午後飆逾 6% 至 248.8 港元，再創上市新高，最新市值突破 3107.9 億港元，成為了港股近兩年的大牛股，而這一漲勢也讓外界想知道有著「年輕人的茅台」之稱的泡泡瑪特，是否會成為第二個貴州茅台。

泡泡瑪特持續創史高將成第二個貴州茅台？Labubu靠什麼讓愛馬仕慘淪背景？ (圖:Shutterstock)

2020 年 12 月，泡泡瑪特以每股 38.5 港元的發行價登陸港股，上市首日市值一度衝高至千億港元，創下近一倍漲幅的亮麗開局，但隨後受港股大盤拖累，股價持續探底，甚至一度跌破 10 港元，但去年出現轉機，股價年漲幅達 365.87%，今年更續漲 163.63%，達成從破發到市值翻十倍的驚人逆襲。

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這波漲勢背後，是泡泡瑪特長期佈局的戰略收穫。2015 年推出的頂流 IP「Labubu」經過九年醞釀，終在 2024 年爆發成為全球现象級文化符號，不僅滲透海外年輕群體的奢侈品消費市場，更驅動公司從潮玩企業轉型為全球奢華飾品巨頭。

這隻長著九顆尖牙的毛絨玩具席捲全球消費市場，其母公司泡泡瑪特市值突破 3100 億港元，創下潮玩行業前所未有的資本奇蹟。Labubu 的「醜萌」設計顛覆傳統美學，在社群媒體引發病毒式傳播，更成為奢侈品櫥窗裡的常客，泡泡瑪特用九年時間解構了現代消費社會的運作密碼。

專家指出，盲盒機制的心理學應用堪稱 Labubu 現象的核心引擎。根據認知市場研究機構數據，2024 年全球盲盒市場規模達 145 億美元，預計 2031 年將突破 200 億美元。這種銷售模式精準捕捉 Z 世代對不確定性的成癮性需求。當消費者拆開包裝的瞬間，大腦釋放的多巴胺帶來的愉悅感堪比賭博中獎。

此外，行為經濟學中的前景理論也顯露無疑。相較於確定性的普通款，隱藏款 0.1% 的抽中機率反而創造出超越商品價值的心理溢價。在社群媒體時代，用戶曬出稀有款的「可得偏差」不斷強化這種心理博弈，形成自我強化的消費循環。

在 Labubu 的全球征服之路上，反傳統設計扮演關鍵角色。尖耳、獠牙與狡猾笑容的組合打破「可愛」刻板定義，卻意外契合年輕人對「不完美真實」的美學轉向。這種「醜萌」美學消解了 IP 敘事的文化壁壘，讓消費者在開放解讀中獲得認同。

當倫敦青年將 Labubu 掛上愛馬仕鉑金包，曼谷潮人將其與寺廟壁畫結合創作時，這個無故事的 IP 反而獲得了超越文化隔閡的傳播動能。

泡泡瑪特的商業版圖遠不止於盲盒經濟，在其建構的多元 IP 矩陣中，Molly、Dimoo 等形象共同支撐著 3100 億港元市值。透過「情緒 + 社交 + 文化」的三重價值封裝，泡泡瑪特成功將潮玩升級為身份符號。消費者購買的不僅是 69 元的塑膠玩偶，更是社交貨幣、情緒慰藉與文化認同的綜合體。線下主題樂園與自動販賣機的通路佈局，更將虛擬 IP 轉化為可觸摸的消費場景。

資本市場對泡泡瑪特的估價邏輯折射出時代轉向。投資人押注的並非單一玩具的獲利能力，而是其作為「注意力收割機」的平台價值。當 Labubu 與羅浮宮聯名藝術品在蘇富比拍出高價，當聯名款服飾在潮流電商秒罄，這家公司正重新定義奢侈品的邊界。

不過，這種商業模式高度依賴持續製造文化爆點的能力，如同上世紀風靡日本的豆豆熊熱潮警示的那樣，注意力經濟本質上是一場與時間賽跑的殘酷遊戲。