鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-09 14:50

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相較於黃金的高位震盪，白銀價格近期大幅飆升，漲幅顯著超越黃金，引發市場廣泛關注。《The Great Silver Bull》一書作者 Peter Krauth 認為，近期白銀價格的強勁表現，不僅僅是金屬本身的變化，更廣泛地反映了市場情緒的轉變，這與當前的宏觀經濟格局息息相關。

白銀漲勢更勝黃金 知名作家：今年下半年可看到40元 明年再創新高(圖:shutterstock)

現貨白銀上周已漲破 36 美元，為 2012 年 2 月以來最高，隨後回落，但周一 (9 日) 亞市又繼續上漲，至 36.16 美元上方徘徊。

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他估計，金銀比降至約 75 比 1，意味白銀約 45 美元。Krauth 預計今年下半年至少看到 40 美元，明年突破 50 美元，甚至再漲 10-15 美元。

Krauth 認為，一旦突破歷史 50 美元天花板，白銀將進入「完全未知的水域」，「它真的可以去任何地方」。

通膨與停滯性通膨風險

Krauth 指出，通膨的觀念已經深深植入消費者的心中。他引用聯準會偏好的通膨指標核心 PCE 數據，目前約為 3.5%，遠高於聯準會 2% 的目標。更令人擔憂的是，該數據在第一季的幾個月內從約 2.75% 攀升至 3.5%。同時，美國第一季的 GDP 成長出現下滑。Krauth 認為，將高通膨與經濟成長放緩結合起來看，形成了「停滯性通膨的完美局面」。

儘管第一季的 GDP 下降可能是個「異常值」，但 Krauth 認為這仍然令人擔憂，關於美國經濟走向的問題依然存在。

密西根大學消費者信心調查是另一個 Krauth 用來衡量通膨擔憂的指標，他指出這項調查近期亮起了紅燈。該調查顯示，消費者對一年期通膨的預期出現了「戲劇性的跳躍」，從約 2.75% 迅速飆升至 6.5%，這在過去一個月或兩個月內發生。

Krauth 表示，這項圖表追溯到 1970 年代末，而目前的水準是自 1981 年以來從未見過的。他認為，所有這些跡象都表明，消費者確實正在接受通膨不僅不會消失，而且在未來一年甚至幾年內很可能顯著上升的現實。

債券市場的訊號

Krauth 認為，這種通膨擔憂也反映在債券市場上。公債殖利率一直在上升，同時債券價格下跌。他提到，追蹤 20 年期公債的 ETF(TLT-US) 看起來很快就要跌破關鍵位。

Krauth 進一步指出，30 年期公債殖利率指數是另一個預示潛在通膨的重要指標。該指數可以追溯到 1980 年，過去 40 年來一直呈下降趨勢，意味著債券價格一直在上漲。然而，在 2022 年初至中期，它終於突破了這個長期的下降趨勢線。在 2020 年疫情高峰時，30 年期公債的殖利率低至約 0.1%。而現在，它已接近 5%，是當時的 11 倍之高。

Krauth 強調了美國龐大的債務規模。美國未償還債務總額高達 36 兆美元，其中有 9 兆美元將在今年到期。他認為，儘管這些債務可能會在不同的期限範圍內續期，但毫無疑問，這對債務產生了巨大的影響，因為政府必須為其支付利息。

Krauth 斷言，「現在支付利息的唯一方式就是印更多鈔票」。他相信市場正在逐漸認識到這一點。

關於為何白銀近期在通膨擔憂下表現強勁，而黃金的漲勢相對放緩，Krauth 認為，黃金已經消化了相當一部分的通膨風險，而白銀價格尚未完全反映這些風險。

除了宏觀經濟和通膨因素，其他分析人士也提出了白銀特有的上漲驅動因素。其中一個重要邏輯是金銀比的修復。最近一段時間，金銀比一度高達 1 比 100，這遠遠高於歷史平均水準 (例如近 50 年的平均約為 40 到 50)。這種極端比值暗示白銀被嚴重低估或黃金被嚴重高估。

東方金誠研究發展部副總監瞿瑞認為，目前金銀比維持在 85 到 90 之間，仍遠高於歷史均值，這反映出市場對白銀工業屬性的擔憂，但也意味著白銀未來具備較大的「補漲」空間。

Krauth 也認為，關於川普預算法案 (被馬斯克批評為極其通膨) 引起的關注，可能是近期推動白銀價格「點燃火苗」、「壓垮駱駝的最後一根稻草」的驅動因素。花旗集團也將黃金價格預測上調，其核心邏輯之一就是美國政府關稅政策可能不斷升級以及地緣政治風險加劇正在推動避險資產走強。