鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-10 10:00

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全球主要央行近來調整貨幣政策引發市場高度關注。繼印度央行宣布降息 50 個基點、歐洲央行實施 25 個基點降息後，俄羅斯央行上周五 (6 日) 更意外降息 100 個基點，將基準利率從 21% 大幅下調至 20%，不僅超出市場預期，更標誌著俄羅斯自 2022 年 9 月以來的貨幣緊縮週期出現關鍵轉折。

全球降息潮下俄羅斯遠超預期降息100基點 經濟復甦迎寬鬆轉機 (圖:Shutterstock)

在全球降息潮背景下，俄羅斯的政策轉向尤其引人注目。印度、歐洲的降息被視為刺激經濟、應對低通膨的常規操作，而俄羅斯的選擇則打破了外界對其「維持高利率」的固有預期。

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今年 4 月 25 日，俄羅斯央行第四度將利率維持在 21% 的歷史高點，當時俄羅斯央行總裁納比烏林娜表示，長期維持嚴格貨幣信貸條件是抑制通膨的核心手段，高利率被稱為非常有效的良藥。\

然而，一個多月後，俄羅斯央行竟以 4 碼的降幅大幅鬆綁政策，主因指向國內通膨的顯著回落。

數據顯示，俄羅斯 4 月通膨率降至 6.2%，不僅低於今年首季 8.2% 的平均值，較 2022 年俄烏戰爭初期高點大幅走降，核心通膨率同步降至 4.4%，遠低於今年首季平均值 8.9%，多數持續性通膨指標穩定在 5.5% 至 7.5% 區間。這一趨勢讓俄羅斯央行判斷，經濟正逐步回歸「平衡成長軌道」。

自 2022 年俄烏衝突引發物價飆升、盧布貶值後，俄羅斯透過高利率抑制了非食品類商品價格的快速上漲，而當前食品和服務價格的降速雖慢，但整體通膨風險已明顯緩解。

對於未來政策，俄羅斯央行明確表示，將繼續維持嚴格的貨幣信貸條件，目標是 2026 年將通膨率錨定至 4% 的官方目標。後續利率調整將高度依賴通膨下降的速度與持續性。

分析師指出，俄羅斯此次降息不僅是對通膨回落的回應，更旨在為經濟注入活力。在俄烏衝突長期化、國際環境複雜的背景下，寬鬆貨幣政策可望刺激投資與消費，並支持經濟復甦。