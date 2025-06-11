銀行競推「美」利定存吸金！一銀年利14天期6.88% 王道新戶最高享優利10% 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-11 11:34

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新台幣匯率暴力升值後，目前央行守穩 30 元關卡，兌美元匯率在 29.9 上下浮動，銀行也趁這波「甜甜價」推出美元短期高利定存，如王道銀行新戶可享「1 個月年利率 10%」，即日起至 6 月 30 日截止；公股銀則以第一銀行換匯優利定存專案，6 月 30 日前針對數位存款用戶，提供年利率美元 14 天期 6.88％，亦為公股銀目前最高。

銀行競推「美」利定存吸金！一銀推年利14天期6.88% 王道新戶最高享優利10%。（圖：一銀提供）

目前國內各大銀行美元定存牌告利率，公股銀行定存 1 個月年利率來到 2.50％、3 個月 2.50%、6 個月 2.50%、1 年 2.55%。

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一銀表示，6 月 30 日前針對 iLEO 數位存款用戶，提供年利率美元 14 天期 6.88％、澳幣及歐元 1 個月期 4.68％短天期高利定存。同步祭出匯率減碼雙效加值，最高減碼美元 3.5 分、澳幣 3 分、歐元 6 分，僅需透過專案網頁點選「立即申購」按鈕，系統將自動導引至網路銀行 iLEO APP，輕鬆完成換匯定存。

短期高利還有王道銀行數位帳戶，新戶可享「1 個月年利率 10%」的超高優惠利率，單筆最低起存金額美金 1,000 元，每人專案合計最高限額美金 1 萬元，如於 6 月 5 日存滿 1 萬美元，至 7 月 5 日 (不含) 存滿 30 日到期可領利息約 82.19 美元，約為新台幣 2,465 元 (依 1:30 匯率估算)。

聯邦銀行旗下的「New New Bank」數位帳戶，不分新舊戶都可享「1 個月年利率 8%」的超高優惠利率，單筆最低起存金額美金 100 元，每人專案合計最高限額美金 2,000 元。