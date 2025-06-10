〈陸股盤後〉中美舉行經貿磋商機制首次會議 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-10 16:30

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中國股市三大指數周二（10 日）收盤同步走低，據《新華社》報導，中共中央政治局委員、中國國務院副總理何立峰周一與美方代表在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商機制首次會議。

中美舉行經貿磋商機制首次會議，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤跌 0.44% 報 3,384.82 點，深證成指跌 0.86% 報 10,162.18 點，創業板指跌 1.17% 報 2,037.27 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.4516 兆元。

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半導體、軍工、石油、釀酒、券商、汽車類股走低，媒體、農業、醫藥、銀行族群拉升。

據《央視》報導，中美代表周二將繼續進行經貿磋商機制首次會議。中國中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」周二表示，無論美方來了誰，都應清楚理解，中方有誠意，同時也有原則。

中國外交部發言人上周六晚間宣布，應英國政府邀請，何立峰將於 6 月 8 日至 13 日訪問英國，其間將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。

美國總統川普上周五已經在社群平台 Truth Social 上宣布，財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾將於周一在倫敦與中國代表舉行會談，討論貿易協議相關事宜。

據《央視》報導，中國國家主席習近平上周四晚應約同川普通話，兩國元首同意雙方團隊繼續落實日內瓦共識，儘快舉行新一輪會談。

據《CNBC》報導，分析師對美中談判成效持謹慎態度，認為雙方難以快速化解分歧。

中國保銀資產管理公司總裁兼首席經濟學家張志偉說，美中要減緩貿易緊張局勢可能需要數月時間。

他在周一表示：「我對這次貿易談判不抱太大期望，雙方短期內很難達成協議。」