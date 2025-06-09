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鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球PARA-US的目標價調降至11.5元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對派拉蒙全球(PARA-US)提出目標價估值：中位數由12元下修至11.5元，調降幅度4.17%。其中最高估值16元，最低估值8.5元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予派拉蒙全球評價：積極樂觀3位、保持中立14位、保守悲觀10位。

派拉蒙全球今(9日)收盤價為11.92元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲1.5%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PARA市場預估目標價

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派拉蒙全球11.94+0.17%

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