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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至1.98元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:17


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.06元下修至1.98元，其中最高估值4.54元，最低估值1.38元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.54(4.54)8.119.9311.88
最低值1.38(1.38)1.681.82.21
平均值2.21(2.23)3.014.125.33
中位數1.98(2.06)3.063.674.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值271.85億292.85億317.13億338.77億
最低值250.94億271.88億301.12億324.68億
平均值260.38億284.09億309.43億332.48億
中位數261.05億285.90億310.78億334.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-8.12-3.090.641.372.74
營業收入18.61億62.68億166.81億227.49億231.56億

詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYV

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