鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-09 12:50

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最新數據顯示，中國 5 月稀土出口量較上季成長 23%，創一年來新高，即便北京當局對部分關鍵稀土礦產的出口限制導致部分海外銷售暫停，使得全球製造業面臨關鍵原物料短缺的嚴重衝擊。與此同時，稀土永磁族群今 (9) 日在港股飆漲，中國稀土早盤暴漲超過 50%。

稀土股暴漲逾50%！中國5月稀土出口激增23%創1年新高 但全球汽車、半導體業仍告急

中國商務部新聞發言人上周六 (7 日) 表示，稀土相關物項具軍民兩用屬性，對其實施出口管制符合國際通行做法。中國依法對稀土相關物項實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，體現了堅持維護世界和平與地區穩定的一貫立場。

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《路透社》報導，中國 4 月對多種稀土及稀土磁鐵實施的出口限制，已導致全球汽車業部分產能停滯，並成為上周中美兩國領導人罕見通話的重要議題。歐洲多家汽車零件工廠上周被迫停產，歐洲半導體企業也示警稱，若限制持續，它們很可能在幾周內也步上汽車業後塵。

身為全球最大稀土生產國，中國 5 月各類稀土出口量較上季 4 月成長 23%，達 5864.60 噸，創一年來單月出口新高。

需要注意的是，此次出口限制並未涵蓋中國出口的所有稀土產品類型。

由於中國官方周一 (9 日) 公佈的數據未對各類稀土產品進行細分，因此限制措施對市場的全面影響必須等到下周五 (20 日) 更詳細數據的發布。