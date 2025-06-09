洛杉磯查緝非法移民衝突擴大 牛彈琴：美國更大規模「內戰」預演

鉅亨網新聞中心 2025-06-09 14:00

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美國自上周五（6 日）開始的非法移民圍捕戰似乎難以落幕，周日早晨首批美國國民警衛隊進駐洛杉磯，抗議者與國民警衛隊起衝突，白宮官員與加州州長、市長也各自發聲，罵戰持續升級。

美國自上周五（6 日）開始的非法移民圍捕戰似乎難以落幕。（圖：Shutterstock）

上周六，在洛杉磯市中心以南大約 30 公里的拉美裔移民聚居區派拉蒙市，上百名全副武裝的聯邦機構執法人員與當地社區數百名抗議者對峙後發生衝突，執法人員發射催淚瓦斯和震爆彈，抗議者投擲石塊和水瓶還擊。

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據美國《NBC》報導，警方周日下午向抗議者發射非致命子彈。

國民警衛隊人員發射催淚彈和橡皮子彈，試圖驅散抗議人群，但抗議者人數越來越多，從最初數十人增加到 200 人以上。抗議者情緒激動，不斷高聲斥責國民警衛隊和警方。

加州州長紐森周日在社交媒體上批評川普總統派遣國民警衛隊進駐洛杉磯，不是為了滿足治安需要，而是希望出現更多混亂。紐森呼籲洛杉磯居民保持冷靜，以和平方式抗議，不要使用暴力。

美國白宮邊境事務主管霍曼周日警告，若紐森、洛杉磯市長巴斯等地方官員繼續反對聯邦在洛杉磯周邊的移民執法行動，可能因「窩藏非法移民」、「妨礙執法」等重罪面臨逮捕。

中國駐洛杉磯總領事館周一提醒中國公民密切關注官方公告及媒體報導，切實提高安全意識，加強安全防範，遠離集會場所、人員聚集區域或治安不佳地區，避免夜間或單獨出行。

具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周一對此提出以下三點看法：

第一、這是美國更大規模「內戰」預演

冰凍三尺非一日之寒，洛杉磯亂了，但這是諸多問題累積後的一種集中爆發。

尤其要看到，這是對川普一系列嚴苛政策的一次大規模反彈，而且這種反彈已經從洛杉磯向很多美國城市擴散。

這也不僅僅侷限於移民問題。在洛杉磯暴亂中，一些人甚至舉起巴勒斯坦國旗，對美國縱容屠殺表達強烈憤慨。

第二、川普肯定也不是善茬

洛杉磯情況確實很糟糕，以前經常發生的「零元購」，也確實遭人詬病。

治國理政是一種藝術，治病更講究對症下藥，川普看似猛藥去痾，但實際夾雜著政黨鬥爭算計，尤其是動輒訴諸極端武力，帶來的一個嚴重後果，就是撕裂！

美國政治撕裂，美國社會撕裂！

折騰吧，那就盡情折騰吧。不折騰個一佛出世二佛生天，那就不是川普了。

第三、美國「軟實力」遭遇毀滅性打擊

美國最讓世界不得不佩服的，不只是「硬實力」，更是「軟實力」。

但過去不到半年，美國種種亂象，讓美國國內雞飛狗跳，讓世界瞠目結舌。