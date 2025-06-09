鉅亨網新聞中心 2025-06-09 09:21

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印度媒體引述消息人士報導，美國美國派往印度進行貿易談判的代表團將延長在當地逗留的時間，意味兩國談判有進展，可能在 7 月限期前簽訂貿易協議。

美貿談團延長停留印度促談 力拚7月大限前簽協議。(圖:shutterstock)

報導稱，根據報道，美國代表團原定在 6 月 5 及 6 日與印度代表團談判後便離開，但已更改行程，暫定逗留至 6 月 10 日才離開。

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據悉，雙方希望爭取在一周內敲定貿易協議細節。

一位印度官員表示，目前的談判是敲定一項有限的貿易協議的努力的一部分，該協議可能導致川普政府撤銷對印度商品徵收 26% 的對等關稅，這些關稅與其他幾個美國貿易夥伴的關稅一起暫停了 90 天。

這位官員補充說：「過去兩週，許多印度出口商推遲了對美國的發貨，擔心貨物可能無法在 7 月 9 日的最後期限前到達。」

根據美國政府數據，1 月至 4 月，印度對美國的出口年增近 28%，達到 377 億美元，這是由於在 4 月關稅上調之前裝載了貨物，而印度對美國進口增至 144 億美元，擴大了貿易順差。

近期，印度商務部長戈亞爾將 5 月訪美期間與美國商務部長盧特尼克的會晤描述為「富有建設性」。本月早些時候，盧特尼克表示，他對美印在「不久的將來」 達成貿易協議的前景「非常樂觀」

印度和美國正致力於達成一項分階段貿易協議，並計劃於 7 月就所謂的互惠關稅實施期限前達成初步協議。同時，這些關稅在華盛頓正面臨法律挑戰。

印度是最早與美國啟動貿易協定談判的國家之一，旨在避免川普提出的對等關稅，該關稅計劃於 7 月 9 日生效。