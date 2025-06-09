中國5月CPI降0.1% 通貨緊縮還沒完 進入第4個月
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國國家統計局周一（9 日）發布的數據顯示，5 月消費者物價指數（CPI）較一年前下降 0.1%，通貨緊縮進入第 4 個月，代表五一和端午連假的消費成長未能抵銷國內需求疲軟的拖累。
據《彭博》報導，國家統計局的數據顯示，5 月 CPI 年降 0.1%，降幅與 4 月相同，經濟學家原估 CPI 降 0.2%。
5 月 CPI 城市持平，農村降 0.4%；食品價格下降 0.4%，非食品價格持平；消費品價格下降 0.5%，服務價格上漲 0.5%。
今年 1～5 月平均，CPI 比上年同期下降 0.1%。
此外，國家統計局的數據顯示，5 月生產者物價指數（PPI）較去年同期下降 3.3%，降幅比上月擴大 0.6 個百分點。
《彭博》指出，由於消費者在房市長期低迷後縮減開支，企業深陷價格戰，中國的通貨緊縮威脅在未來數月可能還會持續存在。
最新案例是，中國電動車製造商比亞迪 (002594-CN) 將幾款純電動和插電式混合動力車型的價格下調 34%，引發投資人對電動車市場可能再次掀起降價潮的擔憂。
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