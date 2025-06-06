鉅亨速報 - Factset 最新調查：BROWN FORMAN ABF.A-US的目標價調降至31元，幅度約7.19%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對BROWN FORMAN A(BF.A-US)提出目標價估值：中位數由33.4元下修至31元，調降幅度7.19%。其中最高估值53元，最低估值25元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予BROWN FORMAN A評價：積極樂觀4位、保持中立11位、保守悲觀4位。
BROWN FORMAN A今(6日)收盤價為27.9301元。近5日股價下跌7.19%，標普指數上漲0.46%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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