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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百富門BF.B-US的目標價調降至32.2元，幅度約5.85%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對百富門(BF.B-US)提出目標價估值：中位數由34.2元下修至32.2元，調降幅度5.85%。其中最高估值53元，最低估值25元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予百富門評價：積極樂觀4位、保持中立12位、保守悲觀4位。

百富門今(6日)收盤價為27.95元。近5日股價下跌5.85%，標普指數上漲0.46%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BF.B市場預估目標價

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