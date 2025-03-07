鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class A(IOT-US)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Samsara Inc - Class A(IOT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.28元上修至0.32元，其中最高估值0.35元，最低估值0.24元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.35(0.33)
|0.49
|0.69
|最低值
|0.24(0.24)
|0.35
|0.54
|平均值
|0.31(0.28)
|0.42
|0.6
|中位數
|0.32(0.28)
|0.43
|0.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.86億
|19.85億
|24.62億
|最低值
|14.40億
|17.77億
|22.30億
|平均值
|15.26億
|18.82億
|23.20億
|中位數
|15.28億
|18.82億
|22.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.44
|-0.70
|-0.48
|-0.54
|營業收入
|2.50億
|4.28億
|6.53億
|9.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Samsara Inc - Class A(IOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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